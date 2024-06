Pizza Party, el nuevo servicio que nace en Neuquén: de qué se trata

La verdadera fiesta de la pizza se traslada a la casa. No es exactamente un servicio de catering para eventos privados, pero algo tienen de parecido, y es que la pizza, en este caso, se ofrece donde estén los comensales. Incluso tiene el plus de hacerse en el momento, desde la intimidad de un departamento, una vivienda o un quincho. " Te juntás con 20 amigos y yo voy, le hago la pizza a los 20 . Llevo mis hornos, a gas o a leña, la materia prima; y lo único que pone el comensal es la bebida. Lo implementé ahora", contó Cristian Abarzúa , el maestro pizzero de 31 años que se hizo conocer cuando se consagró campeón argentino, en 2022.

En diálogo con LMNeuquén, contó que el servicio se puede ofrecer para un cupo mínimo de 10 personas. De ahí, en adelante, no hay techo. En el verano, no pudo implementar este servicio, ya que todos los fines de semana estaba con la cobertura de algunos eventos. Pero ahora, si, dice que puede "estar en la casa o en quincho que me digan". También, junto a su equipo de trabajo, ofrecen el servicio de mozos para "bandejear" las pizzas. De lo contrario, el anfitrión o anfitriona de la fiesta, pone su propia vajilla para servir la comida.