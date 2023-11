Este viernes, en el marco de la investigación de las maniobras de corrupción en el Ministerio de Desarrollo Social, la jueza Estefanía Saulí dictó la prórroga de la prisión preventiva para el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza, el ex jefe de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz y el ex jefe de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna.