Estafa con planes sociales: la declaración explosiva que reveló el destino del dinero

Marcos Osuna y Néstor Sanz audiencia planes sociales Sebastián Fariña Petersen

"El contó lo que a él le tocaba a hacer en el marco de esta operatoria. Según explicó están implicados todos los que eran empleados del Ministerio de Desarrollo Social porque todos colaboraban de alguna manera en esta cuestión y también los funcionarios de índole intermedia - como en el caso de él- y de rango superior, como el caso de otras personas a las que se le han formulado cargos en la última audiencia que se hizo", indicó haciendo referencia implícita a Tomás Siengentharler, coordinador Provincial de Administración que fue acusado de ser unos de los jefes de la asociación ilícita y fraude a la administración pública junto al exministro Abel Di Luca y Marcos Osuna (exjefe del departamento de Gestión de Programas), quienes al igual que Sanz se encuentran en prisión preventiva.

En la mencionada audiencia del pasado 29 de septiembre la jueza Estefanía Sauli, además, le formuló cargos como partícipes de la asociación ilícita "en concurso real, con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real" a más de 25 personas entre ellas el auditor contador Julio Arteaga, Luis Gallo extitular de la Dirección de Finanzas, Carolina Reiznik (directora de Finanzas) y Julieta Oviedo (directora de Tesorería), Luis Gallo (ex director de Finanzas), Laura Reznik (directora de Finanzas), Julieta Oviedo (directora de Tesorería) y el polémico abogado Alfredo Cury, quien luego de defender a una primera tanda de acusados asumió su propia defensa.

El abogado de Sanz subrayó que su cliente explicó que "las decisiones estratégicas, en cuanto a cuánto dinero, cómo se distribuía y para qué se recaudaba no era una decisión que tomaba él". "Eran decisiones que tomaban personas con responsabilidad administrativas y políticas superiores", resaltó.

El listado de nombres que aportó Sanz salpicó a funcionarios imputados, de otras dependencias del gobierno provincial, del municipio capitalino y periodistas. En cuanto a estos últimos, Palmieri expresó: "Uno tiene la sensación de que son personas vinculadas al partido en el gobierno". "Lo que puso Sanz en claro sobre oscuro es quiénes tomaban decisiones, por qué montos, de qué forma ese dinero se recaudaba y controlaba y que iba al financiamiento de actividades de militancias del partido en el gobierno. Determinados referentes barriales - como los llamaba él - o punteros políticos - como se puede llamar vulgarmente- eran las personas que confeccionaban los listados y buscaban los beneficiarios (del subsidio de desempleo)".

Al hacer referencia a la teoría del caso que planteó el Ministerio Público Fiscal y que confirmó Sanz con su declaratoria, Palmieri coincidió en describir el funcionamiento y su estructura "como si fuera una pirámide". "Debajo estaban las personas que el Ministerio Público considera que son extractores, que retiraban el dinero de manera indebida. En el medio de la pirámide, los engranajes para que esto ocurriera, facilitando los listados y las tarjetas de débito. Y en la cúspide quienes tomaban las decisiones políticas estratégicas ilegales de recaudación de fondos públicos, que no eran Sanz ni las personas que estaban por debajo de él", esgrimió.

Respecto a los motivos que llevaron al exdirector de Fiscalización de Planes Sociales a ampliar su declaración, Palmieri señaló que tiene razones personales y que "aparte entiende que se encuentra en una situación compleja". "Mucho de lo que afirma el Ministerio Público Fiscal no es cierto: lo consideran jefe de una asociación ilícita. Yo he sido muy crítico sobre esta cuestión. En la última audiencia se le reformularon lo cargos y Sanz pasó de ser partícipe a jefe de la asociación ilícita. Esto provocó la decisión definitiva de él de aclararlo. Él no se considera jefe de ninguna asociación ilícita, sino una pieza más del engranaje que funcionaba en el Ministerio de Desarrollo Social", sostuvo.

Marcos Osuna y Néstor Sanz audiencia planes sociales Vestido con buso a rayas y campera negra, Sanz en una audiencia junto a Ozuna, también en prisión preventiva por las estafas con planes sociales. Sebastián Fariña Petersen

"Nosotros tenemos una opinión crítica respecto de la figura de la asociación ilícita y de la investigación que se hizo porque tuvo un época de mucha inactividad. Curiosamente es una causa a la que se le dio impulso a partir de una manifestación pública que hizo el gobernador electo sobre que se había comunicado con gente de la justicia para que esto se reactivara. Coincidió con los allanamientos que se realizaron al día siguiente. Yo en ese momento criticaba mucho esa cuestión, el poder político sigue involucrándose injustificadamente, no respetando la división de poderes", agregó el letrado.

Respecto a la idea de que "la investigación parece limitarse para no seguir implicando a más gente o más áreas de gobierno", Palmieri manifestó: "Lo que no se puede negar es que el relato de Sanz, después de dar tantos nombres y precisiones, puso al descubierto que había una decisión política de financiar gastos de militancia, de funcionamiento del partido, estructuras políticas y gastos personales de funcionarios de la más alta jerarquía y extrapersonales y extrapolíticos como algunos periodistas que se financiaron. Esas decisiones no las toma un funcionario de rango intermedio ni el personal que tenía que ir a retirar dinero de una cuenta que sabía que no le correspondía. Eso está vinculado a la estructura del poder de las más altas esferas", recalcó.

"En una provincia donde curiosamente hay muy pocas investigaciones de delitos involucrados a la administración pública y que en un momento le costó el cargo a un fiscal, sería una pena que el Ministerio Público Fiscal -con toda esta información- no avanzara más allá", concluyó.