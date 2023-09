Su presencia no pasó desapercibida. A diferencia del resto de los acusados, estuvo sentado en el sector reservado para los letrados. De remera negra y con una actitud distendida y animada, intervino en varias ocasiones para plantear objeciones.

La controversia tuvo lugar luego de que el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, mencionara un archivo de unas 300 páginas en las que se detalla las extracciones en cajeros automáticos y cheques cobrados por lo acusados durante el 30 de septiembre del 2020 y el 31 julio del 2020, período en el que se encuentra abocada la investigación. Dada la extensión del listado, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que las defensas presten conformidad para que relate las conductas desplegadas con el monto general y no con el detalle de cada operación.

Fue ahí cuando Cury tomó la palabra para oponerse argumentando que recién este miércoles a las 21 la fiscalía había enviado el mencionado listado por mail y que no había contado con el tiempo adecuado para controlar los datos aportados como evidencia. En ese marco pidió que se posponga la audiencia. Dos abogados coincidieron con su postura y pidieron un plazo de al menos 72 horas para analizar el material, mientras otros permanecieron en silencio.

Por su parte, la fiscalía planteó que el pedido era solo una maniobra de dilación dado que el listado no aporta información nueva, sino que es parte de las pruebas presentadas ya hace 8 meses. Cury insistió diciendo que la única posibilidad que tenía para ejercer su derecho a defensa era esa oportunidad. "No tengo ganas de que se inicie un proceso y yo tenga que demostrar mi inocencia, no tengo ganas", recalcó.

"Cury tiene conocimiento, es un listado de cheques que él cobró. Nosotros tenemos evidencia de que los cobró siendo empleado del Ministerio de Desarrollo Social, librados con la cuenta en la que depositaban fondos del subsidios para desocupados. Si le afecta tanto el derecho de defensa, se los leemos, no hay ningún inconveniente porque no son tantos. Más allá de eso, esta audiencia es simplemente para poner en conocimiento los hechos por los cuales se los va a investigar a todos los imputados. Él único fin es dilatar esta audiencia. El doctor Cury, cuando defendía a los otros imputados en la audiencia anterior, no tuvo la misma postura. Le hicimos una propuesta similar y aceptó", esgrimió el fiscal jefe, Pablo Vignaroli.

Finalmente, la jueza Estefanía Saulí dio lugar a los argumentos del Ministerio Público Fiscal "porque la evidencia no es nueva, obra en el legajo hace tiempo y no afecta el derecho a la defensa". En ese marco, desestimó la solicitud de Cury, quien luego volvió a intervenir para decir que no era necesario que se dedique tiempo a la lectura del detalle de cheques cobrados que se le atribuyen.

Unas horas más tarde, la fiscalía acusó al letrado de haber formado parte de la asociación ilícita destinada a defraudar el patrimonio del Estado de la provincia de Neuquén en el período del 30 de septiembre del 2020 y el 31 julio del 2020. "Cury cobraba de manera indebida cheques destinados al pago de subsidio provincial por desocupación laboral cuando era empleado del Ministerio. Cury cobró 10 cheques que asciende al total de 490.500 pesos", indicó Narváez y precisó que algunos cheques estaban dirigidos al abogado mientras que otros estaban endosados por terceras personas.

Un dato llamativo es que, además de ejercer su defensa estando imputado, hace un tiempo el acusado fue defensor de los 16 imputados iniciales.

Por otro lado, en julio pasado, Isabel Montoya, una de las imputadas en la causa y pareja de Néstor Sanz (sindicado como uno de los principales responsables de la maniobra que actualmente se encuentra con prisión preventiva), dijo frente a las cámaras de televisión que Cury era el intermediario de Ricardo Soiza (exdirector general de Planes Sociales, imputado como jefe de la asociación ilícita) y que hacía reuniones para llevar tranquilidad respecto al desarrollo del proceso judicial diciendo que "iba a quedar en la nada".

Además, la mujer que este jueves no paraba de llorar en la sala de audiencias, dijo que el abogado anticipaba los allanamientos que se iban a hacer en el marco de la causa y daba directivas a los involucrados en torno a que "limpien sus casas" para eliminar elementos de prueba. Asimismo enfatizó que solicitaba de manera intimidante que no hablen.

Cury y un antecedente escandaloso

No es la primera vez que Cury queda envuelto en un episodio de intimidación y violento. A fines de 2019 y tras ser acusado del delito de coacción agravada, el entonces abogado de la Uocra recibió una suspensión de juicio a prueba por el apriete que protagonizó en un lavadero de autos del barrio Santa Genoveva.

El hecho ocurrió el 11 de enero de 2019 en el lavadero de calles Río Dulce e Illia. El día anterior, Cury había ido a exigir que le devolvieran el dinero y un par de lentes que había en la guantera de su BMW que había dejado para lavar. Al no encontrar nada, con una requisa, volvió el día 11 con cinco personas -cuatro sin identificar-. Mediante amenazas de arma de fuego e insultos, uno golpeó a un empleado, robó $1000 y otro, un celular. Todo quedó filmado por las cámaras del lugar.

Estafa con planes sociales: la defensa de Cury

Al oponerse a la formulación de cargos propuesta por la fiscalía, este jueves Cury sostuvo que no hubo engaño por parte del Ministerio. "Si la administración le dio la plata a este Juan Pérez (supuesto beneficiario del plan) y Juan Pérez quiere irse de vacaciones o regalarle el dinero a la amante, puede hacer lo que quiere porque es su patrimonio. Acá no han demostrado el ardid, tampoco la afectación del patrimonio de la provincia, por eso la Fiscalía de Estado de la provincia no tiene que intervenir", manifestó.

Criticó el accionar del fiscal del caso Juan Manuel Narváez y del fiscal jefe, Pablo Vignaroli. "Me he cansado de ver al Ministerio Público Fiscal en los medios hablar de mi. Esas acusaciones públicas están generando un rechazo colectivo y una sanción social. Si la fiscalía de antemano dice 'Cury hizo tal cosa', me está imposibilitando el derecho de defenderme", dijo.

"La Ley del Ministerio Público Fiscal no los autoriza al fiscal jefe ni al fiscal del caso a hablar. Son funcionarios públicos que deben hablar en las audiencias judiciales. Si tienen ganas de salir en los diarios y en los programas de Youtube o radiales que lo hagan con su vida personal", sentenció molesto y en forma encendida.