Planes Sociales: ¿quiénes son los 5 cabecillas de las 9303 estafas por $153 millones?

De este modo, el exministro Abel Di Luca (quien pudo evitar la foto en la sala 12 de ciudad judicial junto al resto de los acusados al comparecer vía Zoom), fue imputado junto a Ricardo Soiza(ex director provincial de Planes Sociales) Tomás Siengentharler (coordinador Provincial de Administración), Néstor Pablo Sanz (exdirector de Fiscalización) y Marcos Osuna (exjefe del departamento de Gestión de Programas) "por el delito de asociación ilícita en carácter de jefes en concurso real con fraude a la administración pública y defraudación especial por el uso no autorizado de tarjetas de débito en concurso real (artículos 210, segundo párrafo; 163, inciso 15; 174, inciso 5; y 45 del Código Penal)".