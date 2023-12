Plottier y un problema recurrente: la falta de recolección de basura

A tres semanas de su asunción como intendente de Plottier, Bertolini sostuvo que se encontraron con problemas vinculados a la administración, en particular con lo referente a los servicios públicos, aunque remarcó que la idea no es “echar culpas a la administración anterior” sino establecer un cambio de prioridades.

Así, dijo que pondrá el foco en la administración y remarcó que no llevará adelante su gestión con el mismo objetivo que la anterior, en alusión a la de su antecesora Gloria Ruiz.

“No tengo el mismo objetivo que el que se venía aplicando, creo que la prioridad tiene que ser resolver estos temas. No puede ser que tenga que salir a alquilar dos camiones para volver a tener cuatro, y que el proveedor me diga que, si no pago, no me devolverá el camión”, señaló Bertolini.

El mandatario dijo que estos problemas no se originaron en estas tres semanas de su gestión al frente del Ejecutivo. “Vienen de arrastre porque, a lo mejor, en el municipio no tenían los fondos o no los administrados como correspondía, eso lo veremos. Yo estoy haciendo auditorías en Hacienda para para tener respuesta y solución”, enfatizó.

En una publicación de Facebook, la Municipalidad de Plottier informó ayer a la comunidad que “se está trabajando arduamente para llegar a todos los barrios lo antes posible” y agregó: “Lamentablemente, esto ha causado algunas demoras en el servicio. Les pedimos paciencia mientras resolvemos esta situación”.

basura plottier gentileza

Bertolini agregó que “al vecino no le importa si se hizo o no se hizo lo que se debía hacer, le importa que hoy día se recolecte la basura o se mantenga una calle. También me pasa a mí, yo también tengo la basura en la puerta y tampoco me la pasan a buscar, padezco lo mismo que cualquier vecino”.

Las prioridades en Plottier

Bertolini adjudicó estas falencias también a la coyuntura económica del país y de la Provincia, al tiempo que dijo que Plottier puede administrarse y solucionarlo. “Estos temas son prioritarios, no hay que desviar la atención de esos temas: la basura, el riego y el mantenimiento de calles”, dijo y ejemplificó con la puesta en funcionamiento del riego sobre la calle Futaleufú, compromiso que se había realizado hace dos meses y se concretó el pasado miércoles. De esta manera, los vecinos tendrán a un camión regador a las 8, 11, 15 y 18.

El intendente sostuvo que “no puede ser que técnicamente o administrativamente no podamos resolver esto de regar una calle o de sostener un servicio de recolección de residuos en forma constante, que tengamos estos altibajos”.

Y cerró: “Yo no le echo la culpa a nadie, nada más que quizás yo tenga otra mirada en cuanto a las prioridades”.