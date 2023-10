La falta de nafta afecta los servicios públicos de Plottier

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Plottier no prestó los servicios públicos de recolección de residuos y riego de calles por la falta de combustibles. Este lunes todos los camiones de basura pudieron cargar nafta y desde el mediodía retomarán los recorridos. Hasta que se normalice el abastecimiento, los servicios funcionarán de manera reducida.

"Debido a la falta de combustible a nivel nacional, como es de público conocimiento, los servicios públicos se verán reducidos hasta tanto se resuelva la situación de normal abastecimiento", comunicaron desde la comuna a través de sus redes sociales, donde además solicitaron a los vecinos que no saquen los residuos a la vía pública para evitar la acumulación de la basura y el posterior desparramo por parte de los animales sueltos o el viento.

Ignacio Ríos, secretario de Servicios Públicos de Plottier, explicó a LMNeuquén que la idea con la comunicación a través de redes sociales fue concientizar a la población para que en tanto dure esta situación, no saque la basura a la calle para evitar la acumulación.

El funcionario, aseguró que este lunes a la mañana confirmaron la llegada de combustible a la estación de servicios YPF del ingreso a Plottier, donde todos los camiones recolectores de residuos se acercaron para cargar y luego salían de recorrido habitual.

"Hoy (lunes) por la tarde vamos a trabajar normalmente, pero no sabemos cómo va a seguir la situación, más con el paro de petroleros anunciado para el miércoles", manifestó.

Ríos explicó además que en la sede de Servicios Públicos en el parque Industrial no cuentan con surtidores de combustibles, sino que tienen un acuerdo con la YPF del Triángulo donde cargan cotidianamente. "Pero si ahí no había no pudimos hacerlo durante el fin de semana", aseguró.

Además, el secretario de Servicios públicos pidió a la ciudadanía que tengan un poco de paciencia ya que con la falta de servicio durante el fin de semana, los recorridos sufren atrasos y no pueden llegar durante esta jornada a todos los barrios.

En Neuquén no hay problemas

El secretario de Movilidad y Servicios al Ciudadano de Neuquén, Santiago Morán, confirmó a LMN que en la capital "no hay inconvenientes para prestar los servicios de recolección de residuos y de transporte por falta de combustible".

"Nosotros estamos bien, estamos chequeándolo desde la semana pasada", aseguró el funcionario. Morán confirmó que el sistema de colectivos COLE tiene "garantizada la provisión de combustible".

En tanto a la recolección de residuos, Morán aseguró que Cliba no informó de ningún inconveniente para abastecer de combustible a sus vehículos recolectores de basura e informó que estas empresas grandes compran sus provisiones con anticipación.