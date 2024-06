Polémica con las fotomultas: "Por las mismas faltas, vamos a estar penalizados dos veces"

A cuatro días de implementar el cobro efectivo de las fotomultas, es el tema que está en boca de todos y la polémica recorre las calles , sobre todo por el riesgo de "pisar el palito" y ser notificado con una imagen irrefutable que mucha gente no sabe cómo hará para pagar. Pero ahora se suma otro planteo, que genera más dudas que certezas. La pregunta no es caprichosa ni improcedente: ¿Qué pasará con el sistema Scoring que rige en Neuquén?

Cuestionó que la información que se sabe del tema haya sido "muy parcializada y escueta". Incluso también con algunas imprecisiones y marchas atrás, como ocurrió con el exceso de velocidad, una infracción que en principio se iba a multar pero al final no. Algo parecido también ocurrirá con los vehículos que no tienen las luces reglamentarias.

"Entonces, digo, además de este sistema que dispone multas, que son la verdad importantes, entiendo que va a subsistir o coexistir al mismo tiempo que el scoring que está implementado, porque hace dos años la Municipalidad adhirió a este sistema nacional con el cual por las mismas faltas vamos a estar siendo penalizados dos veces. Es decir, si un vehículo pasa un semáforo en rojo por el sistema del scoring, le van a quitar 5 puntos y, además, por el sistema nuevo le van a cobrar una multa que va desde los 79.000 a un 1.200.000 pesos", reflexionó la legisladora provincial.

Recordó que existe algo que se llama "principio de legalidad" en toda norma. Entonces, volvió a instalar la pregunta: "¿Se puede sancionar dos veces por la misma infracción?".

Por eso, la idea es que el Municipio despeje esta duda, entre otras inquietudes que tienen que ver con la implementación de este sistema y del anterior. "Lo cierto es que a partir de que se implementó el Scoring, nunca nos dieron información respecto de cómo se había comportado el tránsito. Si había funcionado, si había mejorado, si habían suficientes sanciones, si había generado un aprendizaje y un mejor manejo, más seguro, y si acaso alguien perdió su licencia de conducir por reiteradas multas", advirtió.

Buchiniz consideró importante que la sociedad lo tenga claro y cuente con esa información. También compartió las observaciones que muchos vecinos viralizan por estos días en distintos escenarios: "No solucionamos el tema del estacionamiento, no solucionamos el tema de los baches, nos dicen que nos van a multar cuando pisemos una senda peatonal en un semáforo, pero no todas las sendas peatonales están bien pintadas, no están suficientemente señalizadas muchas arterias".

Otra postal urbana que genera un contrasentido son los espacios reservados para las mesitas de los cafés y restaurantes que se implementaron durante la pandemia de Covid-19, cuando había fuertes restricciones para concentrar mucha gente en espacios cerrados y le buscaron la vuelta en la calle. Sin embargo, la pandemia pasó y esas reservas siguen vigentes, en una ciudad donde el estacionamiento es crítico. "Siempre los vemos vacíos. Lo sabemos, eso hay que levantarlo porque obstruye la circulación, quita el lugar de estacionamiento público", sostuvo de forma categórica.

Finalmente, se sumó a la polémica de muchos vecinos que sienten que este sistema de fotomultas es desproporcionado y pide mucho más de lo que ofrece la Municipalidad para mejorar la calidad de vida de los neuquinos.

"Tenemos que empezar los neuquinos a reclamar esa contraprestación por todo lo que el intendente -Mariano Gaido- nos viene cargando porque cada vez son más tasas, cada vez son más multas, cada vez son más penalizacione,s y nosotros seguimos callados y adormecidos dejando que nos sigan multando, cobrando y exigiendo cosas sin que nos den nada a cambio", concluyó.

Más detalles del pedido de informes

En el informe, se pregunta por qué la Municipalidad opta ahora por aplicar multas pecunarias en lugar de emplear las penalidades vigentes por el Scoring.

Se pide que informe sobre la reglamentación de la ordenanza Nº 14.433 sancionada en octubre de 2022, por medio de la cual se modificó el Código Contravencional para la implementación del Scoring.

También si ambos sistemas convivirán en simultáneo y ello deparará en la doble penalización del conductor por la misma falta; y que informe sobre los resultados de la aplicación del Scoring.

Este sistema otorga a cada conductor con su licencia de conducir 20 puntos que supuestamente se van descontando en función de las infracciones o contravenciones que pueda cometer. La realidad es que no se sabe cuándos fueron sancioados con los sifguientes descuentos:

Para más información, se puede consultar el informe presentado más abajo.