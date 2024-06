Fotomultas en Neuquén: cinco preguntas a un día de la puesta en marcha del sistema

1- ¿Qué pasa si cruzo a más de 20 km/h frente a una escuela?

En principio el sistema de los indicadores de velocidad, que parpadean en rojo cuando se detecta que hay un exceso en algunos de los puntos, como por ejemplo las escuelas, no permite multas inmediatas. Si bien la intención de la Municipalidad es poder cobrar multas a futuro por excesos de velocidad, por un tema técnico, aún no se puede penalizar a los conductores por esta contravención.

Camaras - fotomultas (3).jpg Las cámaras que registran las fotomultas en la ciudad todavía no están validadas para el exceso de velocidad. Claudio Espinoza

La cámara que toma las fotos y videos de los vehículos tienen que ser validadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y requiere de una complejidad tecnológica que aún no está disponible. Es decir, que los conductores no serán multados por exceso de velocidad, pero los indicadores están precisamente para prevenir en una etapa de concientización.

2- ¿Se puede usar el celular con el semáforo en rojo?

Es una de las infracciones más comunes. Cada vez que un semáforo está en rojo y hay un “tiempo muerto” es normal (no debería serlo) que los conductores tomen el celular y revisen su redes sociales, hagan llamadas o contestar mensajes que no pudieron leer cuando estaban manejando. Las cámaras de seguridad detectan el uso del celular, algo que está prohibido. Salvo que el mismo esté por manos libres colocado como un GPS en el torpedo del vehículo. Esta es una de las faltas más comunes que genera que el tráfico se retrase, bocinazos y hasta insultos contra quienes están detenidos con el vehículo usando el celular. Muchos no se percatan que el semáforo cambió a verde y siguen con el celular en la mano.

3- ¿Cuántas cámaras hay en la ciudad?

La Municipalidad calibró 46 cámaras de un total de 100 que funcionarán en la primera etapa. Más tarde, está previsto incorporar otros 113 equipos en diferentes esquinas con semáforos de la ciudad. Se penalizará cruzar en rojo, invadir la senda peatonal, circular sin cinturón de seguridad, usar teléfono celular, girar a la izquierda o estacionar en doble fila.

GIF3 infracciones captadas por fotomultas.gif

4- ¿Cómo hacen los taxis para esperar pasajeros sin estar en doble fila?

Es una de las preguntas que surgió del vox populi que hizo LMNeuquén ante la implementación de las fotomultas en la ciudad. La pregunta de los taxistas se centró sobre el tiempo de espera para levantar pasaje debido a que no hay dársenas de estacionamiento para taxis en todas las cuadras, como sucede con la zona de línea amarilla de carga y descarga de mercadería. ¿Serán multados los taxistas filmados en doble fila? La Municipalidad está considerando el tiempo de espera de los taxistas, que no tiene nada que ver con los conductores que dejan el vehículo estacionado para hacer trámites.

5- No tengo prendidas las luces: ¿Me multan?

Es otra de las preguntas que se hacen los conductores. Si bien fue anunciado inicialmente, por ahora, desde la Municipalidad aseguraron que -si bien es obligación mantener las luces bajas encendidas en las rutas, dentro de la ciudad y para las cámaras- no será contemplado como una infracción por el momento. La comuna está más centrada en que los conductores no invadan la senda peatonal, no utilicen el celular y eviten la grave infracción de cruzar semáforos en rojo, además de usar cinturón de seguridad.