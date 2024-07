Neuquén La Mañana Polémica Polémica y escándalo en el CPE: la denuncia de ATEN por el inicio de un sumario

Las vocales gremiales no dieron quórum en la sesión en rechazo al tratamiento de sumario para la jefa de supervisores. Aseguran que es una "persecución". Georgina Gonzales Por [email protected]







Este jueves, en el temario de la sesión del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) estaba previsto el debate para iniciar un sumario a la jefa de supervisores de nivel primario. Las vocales gremiales de ATEN decidieron no dar quórum y no lo harán hasta que se dé marcha atrás con el procedimiento que, aseguraron, "no tiene justificativo" y consideraron que es una "persecución".

"No dimos quórum en la sesión porque había en el temario un posible sumario para la jefa de supervisores del nivel primario, Delia Muñoz, quien es el máximo cargo del escalafón docente y no hay consistencia en ese pedido. Para nosotros es un acto de persecución porque no hay hechos que ameriten tal investigación: no hay faltas injustificadas, no hay denuncias de violencia ni ningún hecho grave relacionado con su desempeño", aseguró a LMNeuquén la vocal gremial por rama Primaria, Inicial, Especial, Adultos y CEPI, Fanny Mansilla.

La vocal contó que, en el pedido de sumario, el Ejecutivo planteó que la empleada no había asistido a dos reuniones por no tener la licencia de conducir actualizada y que también había otras faltas a reuniones. "Para nosotros esto tiene que ver más con un enfrentamiento con la directora de nivel, Mariela Roat. Nosotros lo que vemos es un ensañamiento, de hecho hay una disposición que saca esta misma directora de nivel en enero pasado donde especifica que la jefatura tiene que tener sede en Neuquén capital, aunque es provincial y creemos que ya esa directiva fue con intención de que Muñoz no pueda asumir en el cargo, ya que es de Cutral Co", describió.