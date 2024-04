Pongamos fin a que siempre la culpa la tiene el otro

“Fue él, fue él”, acusaba un hermano al más pequeño de la casa para tratar de zafar del reto de los padres. Lo mismo ocurría en un aula, donde un chico había arrojado una tiza contra el pizarrón, y quería evitar la amonestación. Desde chicos, parece que caminamos por la cultura del que “siempre la culpa la tiene el otro” , y no nos hacemos cargo de lo propio, más allá de que quizás en algún porcentaje exista esa responsabilidad compartida.

Desde el jueves pasado, cuando de manera decidida, en su mayoría, también algunos tímidamente, en el Senado levantaron la mano para aumentarse el salario de 1,9 millones a casi 6 millones de pesos, hemos escuchado numerosas posiciones. La vice dijo que no tiene elementos legales para dar marcha atrás la decisión; un senador radical adujo que está bien porque ganaban menos que el tuitero del Presidente; y otros senadores salieron a vociferar para la popular de qué estaban mal y que iban a presentar proyectos para retrotraer la medida. Todo se había hablado y acordado en la previa de la sesión, al punto de que se votó a mano alzada, para que no quede ningún registro, salvo la filmación, que al momento del voto, hace un paneo que no deja vislumbrar claramente quiénes votaron afirmativamente.