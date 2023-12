Por miedo, una concejala no asumirá su cargo tras denunciar al intendente electo

La edil de Bajada del Agrio no quiere asumir su cargo por miedo al intendente electo, a quien denunció por violencia de género.

La concejala electa de Bajada del Agrio , Vanesa Vinez , no asumirá su cargo por miedo al intendente electo Ricardo Esparza , sobre quien pesan diversas denuncias, entre ellas, por violencia de género . El conflicto data desde 2020, cuando además hubo denuncias por malversación de fondos.

Este año surgió la misma problemática. Según explicó Vinez, hace alrededor de un mes estaban preocupados por el faltante del balance 2021-2022, por lo que exigieron el correspondiente informe a Mabel Pino, la actual intendenta. Al respecto, y según su relato, la jefa comunal argumentó que no podía entregar la documentación porque existía un faltante de números que correspondían a una chequera utilizada por su ex, Esparza.

La concejala denunció que el uso de esta chequera ocurrió cuando el intendente electo ya estaba fuera de sus funciones dentro del municipio. "Hablamos de cheques por 1 millón 700 mil pesos, pero no sabemos con certeza. Es una persona que usó la firma a discreción durante todo este tiempo en el que ya no era funcionario. Hay fotos de quienes cobraron esos cheques, y no son proveedores del Estado", manifestó.

A partir de este hecho, Pino elevó una denuncia contra Esparza. Sin embargo, sobre ella también pesa una causa ya que es quien ocupa el cargo actualmente y los hechos se dieron durante su gobierno.

La concejala aclaró que la intendenta, por su parte, también manifiesta que fue una persona utilizada y manejada por su ex para poder lograr su cometido. "Lo entendemos porque él es una persona que no te deja trabajar, que quiere manejar todo con tanta impunidad... En las sesiones gritaba, no permitía dialogar, era todo menos una sesión de Concejo donde se debate alguna ordenanza", reveló.

El 80 por ciento de las personas que viven en Bajada del Agrio trabajan como empleados públicos. (Claudio Espinoza)

En relación a su futuro político, y debido a la situación denunciada, sentenció: "Soy candidata electa para renovar pero no lo voy a hacer porque con todas las situaciones de violencia que viví no puedo asumir junto a un violento, un maltratador y no puedo asumir junto a una persona que esta más que claro que tuvo hechos de corrupción y malversación o robo directamente, porque ya ni era funcionario".

"Yo hoy soy una mujer que ama hacer política pero que no le gusta la violencia, hoy tengo que relegar mi lugar para cuidarme, tengo dos hijos y quiero cuidar todo eso. Yo no miento, salí golpeada, tengo certificado y el golpeador y próximo intendente está encausado pero nadie lo investiga", agregó.

Asimismo, aprovechó el espacio radial para aclarar que si algo le sucediera a ella o su familia "responsabilizo al intendente electo Ricardo Esparza, porque ya lamentablemente ha pesado sobre mi golpes".