Por qué el meteorólogo del pueblo movilizó a todo Cipolletti: "Pásame el CBU, vos te lo merecés..."

El señor del clima recibió una gran noticia del Senado de la Nación , aunque algo impedía que la alegría fuera completa.

Rodolfo Merlino , el histórico meteorólogo de Cipolletti , se retiró definitivamente de su actividad aunque sigue activo en las redes sociales, incluso a modo de hobby brindando un importante servicio diario a la comunidad sobre las condiciones del clima .

“No lo hago más de manera oficial para las radios, aparte lo elaboraba para muchas regiones de Río Negro y Neuquén, armaba 18 pronósticos, más 2 regiones de Córdoba, 3 de San Luis, 5 de San Juan y 7 de La Rioja y San Clemente… Muchas horas de trabajo, eso lo que y deje de hacer. Esto en un ratito, lo tengo bien aceitado, no necesito tanto tiempo y si no aparezco es porque no estoy o me he ido de viaje, es decir lo hago sin ataduras. Por ejemplo la semana que viene me voy una semana a San Luis, ya no tengo la obligación con nadie”, aclaró sobre su presente más relajado.

En ese escenario, este sábado el señor del tiempo estuvo en boca de todos desde su página de facebook Meteocipo Rodolfo Merlino Alto Valle al anunciar una hermosa noticia relacionada a una prestigiosa distinción del Senado de la Nación .

Merlino Rodolfo Merlino se jubiló tras casi tres décadas en la Estación Metereológica. Foto Anahí Cárdena.

Acostumbrado a los contrastes, a adelantar un día de sol y 24 horas más tarde una jornada de viento o lluvia, en la misma publicación a la vez preocupó y angustió a sus numerosos seguidores al confesar que no sabía si podría asistir al importante evento del 12 de noviembre por falta de recursos económicos.

Merlino fue invitado nada menos que a la ceremonia de Mención de Honor al Valor Científico y necesita, según sus cuentas, alrededor de 1.500.000 pesos para trasladarse junto a su esposa a Buenos Aires y costear los gastos de los viajes y la estadía.

Enterados de la cuestión, sus fieles "amigos" sacaron a relucir toda su solidaridad y gratitud hacia el gran Rodo y lo alentaron a no perderse semejante experiencia, con la promesa de que “nosotros te vamos a ayudar”.

“Amigo Meteocipo Rodolfo Merlino Alto Valle pone un alias, cbu, vamos que si ponemos todo un poquito se junta. Te mereces terrible reconocimiento”, comentó, por ejemplo, Carlos Vázquez, siempre atento a las causas nobles.

“¡Tenés más de 1000 seguidores! Siempre te brindaste para toda la comunidad con tu valioso informe día a día y te valoramos muchísimo como un gran profesional y persona le PEDIMOS UN CBU Y TENDEMOS LA MANO, FELICITACIONES Meteocipo Rodolfo Merlino Alto Valle!!!, lo arengó Marchelo Fuentes.

Final feliz y el meteorológo Merlino viaja al justo reconocimiento

“Es para mí un honor recibir tal mención. Gracias a mis fieles seguidores. Ya está solucionado el tema de movilidad. Les agradezco mucho a todos. Los abrazo en este hermoso gesto de empatía y solidaridad. Pero con un esfuerzo familiar y algunas alternativas pudimos hacerlo realidad. Gracias, siguen demostrando que la solidaridad, empatía y amor por el otro sigue siendo el motor de nuestro pueblo. Mi corazón les pertenece. Gracias”, agradeció con emoción Merlino en esa red social.

Embed

Luego confió a LMCipolletti que pudo resolver el tema de los costos. “Conseguimos vuelo más barato y nos alcanzó. En lugar de viajar por Aerolíneas Argentinas, vamos en Jet Mar; en lugar de ir a un hotel de 100 mil pesos, lo haremos en uno de 50. En lugar de comer una pizza en la Avenida Corrientes quizá le metamos sanguchitos en una plaza (risas) y así todo. Yo le agradecí a los cipoleños y valletanos por la buena onda, pero me daba vergüenza aceptar dinero”, se sinceró con su perfil bajo y enorme humildad.

“Me conmovió tanto amor del público. Es una distinción que me emocionó, yo quería ir, si sabía que la gente iba a preocuparse por mí no ponía nada en redes. Empezamos a ajustar de un lado y del otro. No era tan difícil simplemente había que achicarse”, finalizó con la simpleza de siempre.

¡Felicitaciones fenómeno, buen viaje y merecido lo tiene!