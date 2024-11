Por qué no abren este miércoles los bancos en Neuquén: el dato a tener en cuenta

Este miércoles las entidades de todo el país no abrirán sus puertas por el Día del Trabajador Bancario. Enterate qué operaciones podrás hacer.

Este miércoles 6 de noviembre, los bancos en Argentina no abrirán sus puertas al público debido a la celebración del Día del Trabajador Bancario. Este día forma parte del convenio colectivo de trabajo de los empleados bancarios, quienes no brindarán atención presencial en las sucursales. Por lo tanto, todos los servicios de atención presencial no se brindarán.