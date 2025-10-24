Por qué renunció un concejal de Neuquén capital y quién asume en su lugar

Este jueves, uno de los integrantes del Concejo Deliberante capitalino tomó la decisión. El perfil del nuevo integrante que ocupará su banca.

Este jueves, durante la 18° sesión ordinaria del período 2025, uno de los concejales de Neuquén capital tuvo su última intervención en el Concejo Deliberante . La renuncia del edil fue aprobada por el resto de los integrantes del cuerpo, y ya está definida la persona que ocupará su banca a partir de noviembre.

El concejal José Luis Benegas , del bloque FIT Unidad , presentó su renuncia en el Concejo Deliberante. Su petición fue tratada en un expediente que se trabajó en la comisión de Legislación General, Poderes, Peticiones, Reglamentos y Recursos Humanos, donde obtuvo el apoyo necesario para permitir su salida.

La renuncia de Benegas se da en el marco del sistema de rotación de bancas que particularmente posee ese partido , el FIT Unidad, que establece el cambio de titularidad de la banca en el Concejo Deliberante una vez al año. El objetivo es garantizar la participación equitativa entre las tres fuerzas políticas que integran el bloque: la Izquierda Socialista, el Partido Obrero y el PTS.

El partido realizó un acuerdo entre las fuerzas que lo integran para tener bancas rotativas y que todos sus espacios puedan acceder al Concejo Deliberante. Así, Benegas, de la Izquierda Socialista, cederá su lugar a un nuevo concejal: Federico Sánchez, un militante del Partido Obrero (PO), que tendrá su jura como concejal el 6 de noviembre.

concejo deliberante neuquen

Aunque debe cumplir los procesos administrativos y obtener la aprobación del resto del cuerpo, la rotación ya es habitual en el Concejo Deliberante de Neuquén. En julio de este año se produjo el cambio en otra de las bancas del poder legislativo local, cuando Priscilla Ottón renunció a su banca para ceder el sitio a Julieta Katcoff.

Julieta Katcoff es trabajadora de salud y referente de la agrupación Pan y Rosas y del movimiento de mujeres de Neuquén.

“Tenemos el orgullo de ser trabajadoras y trabajadores que hacemos política, que estamos convencidas de que la salida es transformar esta sociedad de raíz. Rotamos en estos puestos, no nos atornillamos a estos sillones y volvemos a nuestros lugares de trabajo. Soy trabajadora de la salud desde hace más de 15 años en el hospital Castro Rendón”, dijo al presentar su banca en la primera sesión.

Quién es Federico Sánchez, el nuevo concejal de Neuquén

Para este 6 de noviembre, en una de las sesiones del Concejo Deliberante de Neuquén, está prevista la jura de Federico Sánchez, que asumirá como concejal en el lugar de José Luis Benegas.

Federico Sánchez, delegado gremial docente, ocupará una banca en el Concejo para darle voz a la postura del Partido Obrero en los debates capitalinos, aunque siempre en línea con el trabajo conjunto del FITU.

La última rotación en el Concejo Deliberante

Desde el FIT–Unidad destacaron que el sistema de rotación apunta a democratizar "la participación política y permitir que las distintas expresiones de la izquierda lleven la voz de los trabajadores al recinto". También remarcaron que este tipo de alternancia es un compromiso asumido públicamente con sus votantes y una práctica que distingue a su bloque.

Como parte del acuerdo de rotación del Frente de Izquierda Unidad, Julieta Katcoff asumió en julio la banca del PTS en el Concejo Deliberante. Lo hizo acompañada por sus compañeras del hospital Castro Rendón, militantes de la agrupación Pan y Rosas, el diputado Andrés Blanco, la dirigente de ATEN, Yazmín Muñoz, trabajadores y estudiantes de su espacio político.