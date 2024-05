Por segunda vez, el personal del Policlínico cobró los sueldos en cuotas

La secretaria gremial de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) en Neuquén, Marina Díaz, informó que todo el personal cobró el 80% de sus haberes correspondiente a abril y, según les prometieron, el 20% restante lo cobrarán el 20 de mayo. La gremialista dijo que en abril ocurrió lo mismo pero no tomaron ninguna medida, por lo que este mes, al reiterarse la situación, una asamblea de trabajadores realizada el pasado miércoles decidió concretar medidas.

La gremialista dijo que son "entre 400 y 500" trabajadores , entre mucamas, personal de enfermería, mantenimiento, cocina, farmacia, quirófano, entre otros. "Dicen que no entran los pagos de ISSN, PAMI o de otras obras sociales, pero el trabajador trabaja todo el mes para llegar a fin de mes y cobrar lo que corresponde. Hay que pagar el alquiler, la tarjeta, comprar comida", señaló, en diálogo con Radio Universidad Calf.

"Desde el lunes se sabía que iban a pagar diferido y el miércoles se decidió la retención. No nos hemos sentado a a hablar con el directorio. Ya es recurrente esta situación, el mes pasado pasó lo mismo, solamente que no hicimos esta medida. Ahora es el segundo mes, ya no se puede", se quejó Díaz.

Policlínico Neuquén

Nuevo régimen de residencias médicas en Neuquén

La provincia de Neuquén ya dispone de un nuevo régimen de formación de residencias médicas en el sistema de salud. Los alcances del flamante marco que regula la actividad fue aprobada esta semana por la Legislatura y se trata de una iniciativa presentada el pasado 1 de marzo por el gobernador Rolando Figueroa.

El proyecto llegó al recinto con un despacho por mayoría, el del Gobierno, y otro por minoría, a partir de la propuesta impulsada por Siprosapune. La norma se aprobó con 26 votos positivos aportados por DC-Comunidad, Avanzar, JxC UCR, Neuquén Federal, Hacemos Neuquén, MPN, PRO-NCN, Cumplir, Arriba Neuquén y los diputados Darío Peralta y Darío Martínez, de UxP.

La diputada Verónica Litcher (PRO-NCN) remarcó que la ley apunta a fortalecer el sistema de salud de la provincia mediante el apoyo a la formación del talento humano, como así también una atención médica de calidad en todos los rincones de la provincia.

En tanto, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) señaló que la iniciativa intenta resolver la falta de profesionales en el interior, al advertir que el 82% se concentra en la ciudad capital. Como puntos centrales de la ley destacó la reducción de la jornada laboral de 80 a 62 horas semanales; la conformación de guardias activas y pasivas pasando de 24 a 12 horas; la incorporación de un adicional por guardias de formación a partir de los seis meses de antigüedad y de la quinta guardia del calendario mensual programado; y el reconocimiento de un incentivo geográfico y por especialidad.