Por vandalismo, el servicio de agua está afectado en un barrio de Neuquén

No es el primer hecho de vandalismo

Meses atrás, desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) denunciaron que en dos semanas se registraron más de 10 robos de llaves de corte y de medidores en la red domiciliaria de agua potable de la ciudad.

El gerente General de Servicios Neuquén del EPAS, Esteban Rodríguez, explicó que este es un problema que data desde hace un par de años. Al principio los delincuentes apuntaban más a sustraer medidores, pero en el último tiempo observaron que se ensañaron con las llaves de las veredas dado que no todas las conexiones cuentan con su medidor.

El funcionario, en ese entonces, estimó que una de las razones del robo puede ser la reventa del material, aunque aseguró que no tiene un valor de venta elevado. “El medidor no les sirve, no es reutilizable. No tiene partes electrónicas, la mayoría son plásticos que no se pueden volver a colocar en una conexión nueva porque tiene que estar registrado”, aclaró Rodríguez.

Las llaves son de bronce y pesan menos de medio kilo, por lo que no se consigue mucha plata al venderlas en negocios de ese tipo. Es más el daño que ocasiona que la posible ganancia. “Genera un gasto para el usuario que debe reponerlo y la movilización de la cuadrilla del EPAS para cortar y reponer la llave cuando el usuario la compre”, puntualizó.