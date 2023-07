Poste en el piso: ¿se cayó solo o se lo llevaron puesto?

Poste de luz cae sobre auto.mp4

Los efectivos llegaron y comenzaron a desviar la circulación vehicular. “Se cayó solo, por lo viejo que está, tenía la base podrida. Por suerte no había ninguna persona que pudiera sufrir heridas, pero el Gold Trend estaba justo abajo y fue el más afectado”, indicaron fuentes policiales a LMNeuquén.

Por otro lado, los vecinos de la zona aseguraron que escucharon a un camión e instantes después la caída del poste. “Yo lo escuché clarito, el camión dobló en la esquina y se llevó puesto los cables, lo arranco de raíz y no paró en ningún momento, siguió de largo”, contó.

Poste Caído (1).jpg

“Ya vinieron de Defensa Civil y dijeron que no se van a hacer cargo porque se trata de cables de una empresa privada. Así que ya se le avisó a la empresa Movistar y estamos esperando a que vengan a levantarlo. Hasta que no lo hagan no podemos irnos”, indicaron los efectivos.