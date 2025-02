Preocupación de corredores inmobiliarios de Neuquén por desregulación del sector: los principales motivos

Fueron varios los colegios y cámaras inmobiliarias que criticaron las consecuencias negativas que traería la desregulación sin controles adecuados. Un reciente sondeo de opinión entre corredores inmobiliarios matriculados en la provincia de Neuquén reveló una fuerte oposición a la propuesta de desregulación del sector, ya que afirman que permitiría que personas no matriculadas puedan ejercer la intermediación inmobiliaria.

La encuesta que se llevó a cabo expuso que la mayoría de los corredores están totalmente en desacuerdo con la medida, quienes manifestaron una preocupación por el impacto negativo que esta desregulación podría tener sobre la calidad del servicio, la percepción de profesionalismo en el sector, y la protección al consumidor.

Los motivos

Según los resultados recabados, una gran mayoría de los encuestados expresaron estar "totalmente en desacuerdo" con la idea de permitir la intermediación inmobiliaria a personas no matriculadas.

Además, casi la totalidad de los participantes coincidieron en que la medida definitivamente afectaría negativamente la calidad del servicio ofrecido. Y de manera unánime manifestaron que la desregulación impactaría "de manera negativa" la percepción de profesionalismo dentro del sector.

La mayoría de los corredores también señaló que esta medida traería un aumento en la "competencia desleal" como resultado de la desregulación. Y afirmaron que la protección al consumidor "empeorará significativamente" debido a la propuesta.

Además, los corredores destacaron la importancia de mantener un sistema de matriculación y formación para quienes deseen ejercer como intermediarios inmobiliarios, destacando que esto es crucial para garantizar la ética profesional y la seguridad jurídica en las transacciones.

Con estas manifestaciones, el mercado inmobiliario en la región hizo un llamado a considerar cuidadosamente las consecuencias de la medida y buscar alternativas que protejan tanto a los consumidores como a los profesionales del sector.

Las preocupaciones

Ante este panorama, los corredores inmobiliarios expresaron una fuerte preocupación porque la posibilidad de ejercer en el sector a los no matriculados podría disminuir la calidad del servicio, aumentar el riesgo de fraudes y afectar negativamente la protección al consumidor.

Asimismo, ratificaron que la matriculación es esencial para garantizar la ética profesional y la seguridad jurídica en las transacciones, indicando que la profesionalidad certificada es altamente valorada en el sector.

Y además manifestaron que existe una preocupación sustancial sobre cómo la desregulación podría afectar los ingresos de los corredores matriculados.

En definitiva, el sondeo muestra una clara resistencia a la desregulación del corretaje inmobiliario por parte de los profesionales del sector en Neuquén. Los corredores aseguraron que esta medida podría tener efectos negativos significativos sobre la calidad del servicio, la seguridad jurídica de las transacciones, y sus propios ingresos.

Esta preocupación se ha hecho sentir durante los últimos días en distintas partes del país, y en paralelo varios analistas explicaron que en países como Singapur y Nueva Zelanda reformas similares permitieron una mayor oferta de propiedades, pero aclararon que en lugares donde la desregulación no fue acompañada de controles y capacitaciones adecuadas crecieron las prácticas desleales y bajó la calidad del servicio.