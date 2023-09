registros civiles paro ate Sebastián Fariña Petersen

El reclamo de este sector tiene que ver con la apertura de la planta de empleados, que si bien es de 361 personas, actualmente cuenta con 245 agentes activos, según había precisado el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, a LMN.

Con la falta de personal, hay oficinas que debieron cerrar sus puertas y otras que no dan abasto. "Lo que preocupa a esta altura es la poca capacidad de gestión que tiene este Gobierno. Hay funcionarios que no funcionan. Todo este conflicto se podría haber terminado si cumplían las actas que firmaron, pero no cumplen sus compromisos", denunció Pilquiñan.

El gremialista advirtió que el próximo Gobierno provincial deberá realizar una "inversión importante" en las maquinarias para los registros civiles y generar la estructura edilicia necesaria para poder atender a la población y trabajar de buena manera.

"Hoy tenemos algunos registros en el interior que trabajan en oficinas de dos metros por dos metros dentro del hospital. Los compañeros de Chos Malal tienen que ir hasta Buta Ranquil porque allá no hay personal y los de Villa La Angostura tienen que ir a Villa Traful por lo mismo", aseguró.

Sin inscripción de nacimientos

Cuando nace una persona, su familia tiene 40 días de plazo para acercarse a un registro civil a inscribirla y, luego, el oficial público cuenta con otros 20 días para concretar ese oficio. Así, tras tantos días de paro con los registros civiles cerrados, actualmente hay muchos nacimientos sin inscribir.

Si bien el delegado no pudo precisar cuántos niños aún no cuentan con su DNI, explicó que en general las familias no acuden a inscribirlos, apenas nacen. "A muchos bebés ya se les pasó el tiempo, es el segundo viernes que se suspenden los casamientos y hay mucha gente que no se puede identificar si es que perdió el DNI. Por eso decimos que el gobierno no toma dimensión de lo que significan los registros civiles para la sociedad. Hoy una persona sin DNI no puede sacar licencia de conducir, no puede hacer compras, no puede hacer nada", advirtió Pilquiñan.

Este viernes se suspendieron al menos unos 19 casamientos. Esas parejas deben esperar a que vuelvan a trabajar en esas dependencias provinciales para volver a sacar turno.

Durante la jornada se pudo haber celebrado algún enlace, especialmente en el interior de la provincia, aunque las autoridades de ese organismo no lo confirmaron a este diario.

Por su parte, Mirian Figueroa, delegada de ATE y oficial público del Registro Civil de Senillosa confirmó que "algunos matrimonios los reprogramaron" y que a otras parejas se las hizo desplazar de una localidad a otra. "Así que esos contrayentes tuvieron que agregarle al presupuesto el traslado, tuvieron un incremento en el costo indirectamente", indicó.

"Esperamos que las oficinas que realizaron estos matrimonios hayan estado en condiciones de higiene, con toner en sus impresoras, y que hayan tenido las libretas de familia e internet", manifestó la delegada.