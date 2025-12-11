Preocupante: encontró a un nene de tres años caminando solo en una calle de Neuquén

Fue este jueves a la mañana. El hombre lo encontró de camino a su trabajo. No parecía desorientado, pero preguntaba por su mamá.

Personal de la Comisaría 17 intervino en el hallazgo del nene caminando solo por la calle

Un trabajador de YPF encontró a un niño vagando sólo en la calle en el barrio La Sirena, cerca de la intersección de la avenida Mosconi y Anaya, a metros del hospital Bouquet Roldán.

Fue cerca de las 7 de la mañana de este jueves. Según Alejandro, el trabajador que encontró al menor, en diálogo con el móvil de LU5 , contó que el niño tiene "3 o 4 años" . El niño deambulaba preguntando por su mamá . "Se desenvolvía bien, no estaba asustado. Tenía un golpe en el cachete y me dijo que lo había mordido un perro", relató el hombre. Más tarde confirmaron que la herida es una cicatriz antigua.

Inmediatamente, Alejandro llamó a la Policía, que se hizo presente menos de diez minutos después. "Hago siempre el mismo recorrido y al nene no lo tenía visto, así que espero que hayan encontrado a los padres. En un momento había pasado media hora y todavía estaban buscando a los padres con el nene en el patrullero", dijo.

anaya y ruta

En primera instancia, el hombre le preguntó al niño si su mamá estaba enferma y siendo atendida en el hospital, debido a la cercanía con el centro de salud, a lo que el nene respondió que sí.

Una hora después, apareció la mamá del niño

La comisario Marcela Gutiérrez, de la comisaría 17 del barrio La Sirena, también dialogó con el móvil de LU5 y, según contó, los efectivos resguardaron al niño en el patrullero mientras hacían preguntas a los vecinos.

Minutos más tarde, su madre se hizo presente en el lugar. "Llegó a la casa y no estaba el nene. Cuando arribó al lugar nos dijo que no se encontraba y estaba al cuidado de una prima. Se ve que el nene se alertó porque no estaba su mamá y salió a la calle por el portón, que estaba abierto", relató.

"Si bien hubo algunas versiones de que el nene tenía algunas lesiones en la cara, en realidad se debe a una cicatriz de una lesión antigua, fue examinado en el lugar por personal del SIEN y su mamá nos refirió que había sido en algún momento un accidente por la mordedura de un perro", aclaró Gutiérrez.

La comisario indicó que para las 8:30 la madre y el niño se encontraban en la comisaría "a la espera de directivas por parte de la Defensoría de la Niñez, que en estos casos alertamos para ver si ellos los requieren o tienen alguna indicación para la familia".

Según contó, la madre tiene 25 años y la prima que cuidaba al niño tiene 30. Esta última se habría quedado dormida y, en ese momento, el niño salió a la calle en busca de su mamá.

La familia está compuesta por el niño, su madre, la prima y una hermanita de 5 años. El nene no se desplazó mucha distancia de su casa, que queda a tan solo un par de cuadras del lugar donde fue encontrado por el trabajador de YPF.