Presupuesto 2026: cómo votaron los senadores de Neuquén una ley clave para Javier Milei

Después de una jornada de más de nueve horas de debate, el Senado convirtió este viernes en ley el Presupuesto 2026 . La votación en general fue aprobada por 46 afirmativos, 25 negativos y una abstención, gracias al apoyo del bloque oficialista, así como los senadores del PRO, UCR, la corriente peronista Convicción Federal y algunos partidos provinciales, como La Neuquinidad.

La provincia de Neuquén cuenta con tres senadores: Pablo Cervi y Nadia Márquez integran el bloque de La Libertad Avanza, por lo que se esperaba su respaldo al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo nacional. A ellos se sumó, con un voto a favor, la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que dejó algunos reclamos para la administración Nacional.

En su primera intervención en el Senado de la Nación , la senadora neuquina Julieta Corroza votó a favor del Presupuesto 2026 impulsado por el gobierno de Javier Milei . Definió el acompañamiento al presupuesto como un “acto de madurez democrática”, aunque remarcó que “cumplir también lo es”.

Corroza aclaró que el respaldo llega acompañado de demandas concretas: más federalismo, reconocimiento del aporte estratégico de Neuquén y el pago de la deuda previsional que Nación mantiene con la caja del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

El voto de los senadores libertarios de Neuquén

Por su parte, la senadora neuquina Nadia Márquez defendió la hoja de ruta económica y vinculó el resultado parlamentario directamente con el mandato social del último año. "Esto no es un triunfo del gobierno, es un logro de todos los argentinos que en octubre eligieron un rumbo", expresó la legisladora.

Para la senadora, la sanción del presupuesto es la herramienta institucional necesaria para dar previsibilidad al país y continuar con el plan de estabilización. "Lo que hoy se votó es el compromiso que asumimos con la gente: dejar de gastar lo que no tenemos y terminar con la inflación que destruye el bolsillo de los trabajadores", añadió.

En el mismo sentido se expresó el senador Pablo Cervi, compañero de bloque. “Es un hecho histórico que consolida el orden y el equilibrio fiscal, con reglas claras para que la Argentina deje atrás la crisis y vuelva a crecer”, destacó. La nueva ley de presupuesto ratifica la continuidad de la disciplina fiscal y centra los recursos en áreas que el oficialismo considera estratégicas.

Márquez enfatizó que este presupuesto permitirá que la inversión en sectores clave como la energía y Vaca Muerta se desarrolle en un marco de "reglas claras".

"Para los neuquinos, la estabilidad macroeconómica es fundamental. Sin inflación y con seguridad jurídica, nuestra provincia puede despegar definitivamente como el motor energético del país", señaló la senadora.

Javier Milei celebró la votación

Tras la votación del presupuesto 2026, con triunfos para el oficialismo tanto en general como en particular, el Presidente se expresó en redes sociales. Bajo el tìtulo de La Libertad Avanza, Milei destacó la votación con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026. "Es un hecho histórico", subrayó.

Dijo que no hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal "de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal".

Agradeció a Patricia Bullrich, a Diego Santilli y los 46 senadores "que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad".

Celebró que también se aprobara la Ley de Inocencia Fiscal, que - según sus palabras- "viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Esta ley es revolucionaria".