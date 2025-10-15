Privatizaciones: el lugar que tendrá el diputado Pablo Cervi en la discusión nacional

El diputado integrará la Comisión Bicameral de Reforma del Estado, fundamental para supervisar las privatizaciones y modernizar la administración pública.

La Comisión Bicameral por la Reforma del Estado.

Pablo Cervi , diputado nacional de la Unión Cívica Radical por Neuquén y candidato a senador por L a Libertad Avanza , tendrá un lugar fundamental en la mesa para controlar las privatizaciones en el país. Así se dio a conocer este último martes, luego de la conformación de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones, el organismo encargado de supervisar y auditar los procesos de modernización administrativa impulsados por el Gobierno Nacional.

Cervi fue designado integrante de esta bicameral, que tendrá un papel estratégico en la evaluación y control de los proyectos de privatización parcial y reorganización del sector público, en medio del debate por la reducción del gasto y la eficiencia estatal.

“Esta comisión cumple un rol clave para avanzar en una transformación profunda del Estado, garantizando eficiencia, transparencia y control en el proceso de privatizaciones”, destacó Cervi tras la reunión constitutiva.

Pablo Cervi diputado.jpg Pablo Cervi lamentó que no se haya aprobado la ley de Ficha Limpia en el Congreso.

“Necesitamos un Estado ágil, moderno y al servicio de los argentinos. No nos conviene un Estado al garete; necesitamos uno con control, eficiente y comprometido con los intereses de la sociedad”, agregó.

Pablo Cervi: los primeros pasos y pedidos de informes

Durante el encuentro realizado en el Salón Arturo Illia del Senado, se eligieron las autoridades, se fijó el cronograma de trabajo y se aprobaron los primeros pedidos de informes a funcionarios y empresas públicas.

Entre los temas incluidos en la agenda figuran los procesos vinculados a Intercargo, Belgrano Cargas, Operadora Ferroviaria, Corredores Viales, YCRT, AYSA y Nucleoeléctrica Argentina (NASA).

nucleoelectrica argentina Nucleoeléctrica Argentina será una de las empresa en agenda de las provatizaciones.

La comisión, integrada por legisladores de distintos bloques, estará facultada para requerir documentación, auditar procesos y emitir dictámenes sobre las etapas de reforma, fortaleciendo así los mecanismos de control parlamentario sobre el Ejecutivo.

Para el Gobierno, este ámbito legislativo es un lugar central en la reforma del Estado, y está orientado a promover la eficiencia, atraer inversiones y generar previsibilidad para el sector privado, sin perder control público sobre áreas estratégicas.

Uno de los ejes centrales será la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), mediante la incorporación de capital privado con mayoría estatal, con el objetivo de impulsar la inversión, la innovación tecnológica y la competitividad energética.

“Es momento de modernizar el Estado, reducir estructuras ineficientes y liberar recursos para impulsar el desarrollo, la inversión y la generación de empleo”, enfatizó Cervi.

Comisión para las privatizaciones: autoridades e integración

La comisión quedó presidida por el senador Juan Carlos Romero (Cambio Federal), con la diputada Ana María Ianni (Unión por la Patria) en la vicepresidencia.

Senadores: Romero (Cambio Federal – Salta), Bruno Olivera (LLA – San Juan), Eduardo Vischi (UCR – Corrientes), Carlos “Camau” Espínola (Provincias Unidas – Corrientes), Mariano Recalde (UxP – CABA) y José Mayans (UxP – Formosa).

Diputados: Ianni (UxP – Santa Cruz), Julia Strada (UxP – CABA), Pablo Cervi (UCR – Neuquén), Victoria Borrego (CC – Buenos Aires), Diego Santilli (PRO – Buenos Aires) y Facundo Correa Llano (LLA – Mendoza).

Si bien los dictámenes de la comisión no son vinculantes, su peso político y técnico será determinante en la discusión sobre el rumbo de la reforma estatal y las privatizaciones.

Pablo Cervi se posiciona en un espacio desde donde podrá incidir directamente en uno de los debates estructurales de la economía argentina: cómo construir un Estado más eficiente, moderno y preparado para acompañar el desarrollo productivo y energético del país.