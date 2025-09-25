Prohíben en Neuquén la importación y comercialización de cigarrillos electrónicos

Se trata de resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación y de ANMAT. Se busca evitar un riesgo en la salud de adolescentes y jóvenes. Las multas podrían rondar los $2.500 millones.

En Neuquén rige la prohibición de importación, distribución, comercialización y publicidad de los sistemas o dispositivos electrónicos destinados a inhalar vapores o aerosoles de tabaco, incluidos los denominados “ cigarrillos electrónicos ” y “productos de tabaco calentado”. Así lo recordaron desde la Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del ministerio de Gobierno de la Provincia del Neuquén.

La medida responde a lo dispuesto por la Resolución 565/2023 del ministerio de Salud de la Nación y la Disposición 3226/2011 de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT) , que extiende la prohibición a todo tipo de accesorios relacionados con dichos sistemas.

Desde la cartera sanitaria neuquina recordaron que “el tabaquismo continúa siendo la mayor causa de muerte prevenible en el mundo, y la nicotina es una droga altamente adictiva que genera graves daños a la salud, en especial vinculados a enfermedades pulmonares crónicas, cardiovasculares y distintos tipos de cáncer”.

vapeo-vaping-cigarrillo-electronico.jpg

Por lo tanto, entienden que la medida de prohibir pretende proteger la salud pública y evitar el consumo de productos que representan un riesgo, especialmente en adolescentes y jóvenes.

Qué pasa si hay incumpliomiento con la medida

El organismo provincial de Protección al Consumidor remarcó que el incumplimiento de esta normativa hará pasible a los infractores de sanciones económicas previstas en las leyes nacionales de Defensa del Consumidor y provinciales de aplicación. Actualmente, las multas oscilan entre los $593.413 y los $2.492.334.600, de acuerdo a lo establecido por la Ley 2.268.

Dónde puedo consultar y sacarme las dudas

Los comercios y la ciudadanía en general pueden realizar consultas a través del correo electrónico [email protected], al teléfono gratuito 0800-222-2667 o enviando un mensaje al WhatsApp 299-5958167 (solo mensajes), indicando en el asunto “Consulta de Circular”.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población neuquina y el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

Evidencia científica

La ANMAT indicó que el cigarrillo electrónico surgió como una opción para reemplazar al convencional. Sin embargo, no hay evidencia científica que dé cuenta de su inocuidad ni de su eficacia para abandonar el tabaco y es por eso que la ANMAT ratificó la prohibición para su importación, distribución y comercialización.

El organismo nacional mencionó que, de acuerdo a un Informe sobre Control del Tabaco publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de 2014, el vapor que liberan estos dispositivos no es inocuo porque contiene nicotina y otros químicos tóxicos y cancerígenos.

Es por eso que ya en diciembre de 2016, a través de una Evaluación de Tecnología Sanitaria, la ANMAT decidió reiterar la prohibición para importar, distribuir y comercializar cigarrillos electrónicos y sus accesorios –lo que incluye su publicidad, promoción y patrocinio-.