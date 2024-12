¿Prohibido bañarse en China Muerta? Los carteles que generaron polémica

La Municipalidad de Plottier instaló carteles donde aclara que no son costas habilitadas como balnearios y que no está permitido ingresar con lanchas.

La semana pasada, la Municipalidad de Plottier instaló, en las diferentes costas del Río Limay, carteles que generaron polémica, al menos con los vecinos de China Muerta . El color rojo de "prohibido" anuncia que no es una zona habilitada como balneario, que está prohibido encender fuego e ingresar con lanchas.

Si bien estos anuncios, a los que se suman la prohibición de arrojar basura y de ingresar con vehículos al río, no son nuevos, varios vecinos pusieron el grito en el cielo, ya que entienden que esto va a alejar a los posibles turistas de la zona.

Matías Uribe, subsecretario de Medio Ambiente de Plottier, explicó a LMNeuquén que la intención es evitar que pase, nuevamente, lo mismo de la temporada pasada cuando hubo "árboles prendidos fuego porque están haciendo un asado en su base, camionetas atascadas, basura tirada y accidentes en el agua porque la gente elige correr riesgo en zonas donde no hay guardavidas".

El funcionario dijo que no está prohibido bañarse en la zona, pero como no es un balneario habilitado, no cuenta con servicios como baño ni guardavidas. "Si la gente se mete que sepa que es bajo su responsabilidad", aseguró.

plottier rio limay

En cuanto al ingreso de lanchas al río Limay, Uribe dijo que en Plottier no hay ningún ingreso habilitado, a pesar de que es habitual ver lanchas, ya sea en China Muerta o La Herradura. "Si la lancha ingresó al río en algún ingreso habilitado en Neuquén y llegó a Plottier no va a tener problema, de lo contrario Prefectura puede multar al conductor y hasta secuestrar la lancha", informó.

"El cartel dice prohibido encender fuego y tirar basura, y el de prohibido meter autos hasta el río tiene que ver con prevenir la contaminación, los autos pierden grasa y corren peligro de quedarse atascados, lo que después requiere maquinaria municipal para sacarlos", explicó.

El subsecretario de Medio Ambiente de Plottier aclaró que la ciudad no posee ningún balneario habilitado y que, si bien en la zona del camping municipal hay guardavidas, tampoco está habilitado como tal por la peligrosidad del río.

09--TURISMO-CHINA-MUERTA_10.jpg

Los carteles con las prohibiciones se instalaron en China Muerta, El Mangrullo, Limay Azul, Barrio Náutico, La Herradura y calle Batilana al fondo.

Enojo vecinal

Por su parte, Carlos Javier López, referente de la comunidad de China Muerta, contó a LMNeuquén que ya elevaron una nota al intendente Luis Bertolini para solicitar un trabajo de prevención más que de prohibición.

"Nos dirigimos a usted a efectos de expresarle nuestra preocupación en cuanto a la prohibición de prácticamente todas las actividades en la costa del río Limay. Vecinos, comerciantes, turistas y público en general difícilmente cumplan con la prohibición que los carteles expresan más en las puertas de la temporada de verano y las próximas fiestas de fin de año", expresaron los vecinos en la nota.

plottier rio limay

Además, le dijeron al jefe comunal que consideran que "previamente se debería haber llevado a cabo una campaña conjunta entre Municipio y la comunidad vecinal que tienda a la prevención y toma de conciencia sobre la importancia de preservar el principal recurso natural". "Invitamos a usted a reflexionar y a que juntos llevemos acciones conjuntas para prevenir y solucionar las problemáticas existentes, pero de ninguna manera creemos que se resolverán estas por medio de la prohibición", expresaron.

López dijo que, antes de la prohibición, se deberían haber organizado sectores habilitados para fogones y demarcado los que no y lo mismo con los ingresos al río en lancha. "Es habitual el uso de lanchas en la zona, antes de prohibir deberían haber gestionado con Prefectura su habilitación", expresó.

El vecinalista dijo que "parece que solo se puede ir a tomar mate al río, lo demás está todo prohibido". "Hay muchos comerciantes que esperan esta época del año para vender y que se consideran perjudicados por estas prohibiciones", agregó.

Más guardavidas

El subsecretario de Medio Ambiente aclaró además que se está trabajando en un proyecto para que La Herradura cuente con guardavidas y poder hacer la infraestructura para habilitarlo como balneario, pero aclaró que eso no será este verano.

nepen hue 1.jpg

"Para cubrir los 15 kilómetros de costa de río Limay de Plottier harían falta al menos 60 guardavidas. Es una erogación importante de dinero", aclaró el funcionario, quien agregó que la Municipalidad está haciendo diferentes obras.

Uribe dijo que "mientras tanto, si un vecino quiere ir a un balneario habilitado tiene que ir a Neuquén, ya que Plottier no tiene". "Los carteles no hacen más que informar lo que ya está vigente, la gente tiene la libertad de bañarse donde quiera, pero tiene que saber que no es un balneario habilitado" insistió.