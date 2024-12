Plottier: vecinos de La Herradura denuncian que les exigen volver a pagar sus terrenos que compraron hace más de 30 años

Vecinos del barrio La Herradura de Plottier están más que enojados por una reciente ordenanza del Concejo Deliberante por la que el Municipio pretende que vuelvan a comprar sus lotes que habitan hace 30 años y que ya pagaron a la supuesta dueña que era Forestadora del Limay. Consideran que la medida es "injusta" y que aunque les ofrezcan tres cuotas sin interés hay muchas familias que no pueden pagarlo.

Por eso es que hace varios años se reúnen con los intendentes que van pasando, para solicitarles avances en su situación aunque hasta el momento no lo lograron. Y si bien meses atrás lo hicieron con el actual jefe comunal, Luis Bertolini, no se esperaban que la resolución les implique volver a abonar por sus tierras que ya pagaron hace varios años.

la herradura plottier Foto Gentileza

En la ordenanza que se aprobó en la última sesión ordinaria del jueves pasado, se estableció que los vecinos adjudicatarios del barrio de La Herradura deberán pagar a valor fiscal sus lotes y les ofrecen cuotas para hacerlo.

Verónica Coelho, una de las vecinas del barrio explicó a LMNeuquén que compró su terreno hace casi 30 años, en el año 1996 y contó que los primeros pobladores datan del 1982. "Los pagamos en 100 cuotas cuando acá no había nada, nosotros mismos entre los vecinos hicimos las calles. Teníamos solo luz y después pagamos el agua potable", recordó.

la herradura plottier

La vecina contó que durante todo este tiempo hubo muchos idas y vueltas entre el Municipio y la empresa que era dueña de los lotes, ya que no cumplieron los acuerdos y ellos siempre quedaron en el medio sin tener sus escrituras, lo que les impidió sacar créditos hipotecarios, pero siempre pagaron cuota a cuota sus terrenos, trabajaron en el barrio y en la construcción de sus viviendas.

Juicio

Existe un convenio que firmó la Municipalidad con la empresa que loteó en el año 1987, donde se acordaban avances de ambas partes en esas tierras que no se cumplieron. Por eso la empresa empezó un juicio contra la comuna que ganó en 2003 por el que se obligaba al Municipio de Plottier a otorgar las escrituras a los habitantes, pero no se avanzó por la falta de mensura de los terrenos.

la herradura plottier

"En el año 2016 como se seguía sin cumplir ese fallo judicial, el entonces intendente Andrés Peressini firma con la empresa otro convenio en el cual se reparten las 53 hectáreas de las de las que estamos hablando. Parte donde vivimos nosotros y parte que no hay habitantes que es todo el sector del ingreso", explicó. Pero tampoco consiguieron las escrituras durante esa gestión y llegó la siguiente a cargo de Gloria Ruiz. Pero tampoco en esa época avanzaron en la regularización de sus tierras.

"Hoy nos quieren vender algo que en realidad lo levantamos los vecinos", advirtió Coelho, quien explicó que la actual gestión les dice que como esas tierras son del Municipio no pueden regalárselas y deben cobrárselas al menos a valor fiscal. "Ese es el argumento doloroso que nos hacen, pero no es que me están regalando. Yo ya la compré, es mía, claro sin escritura, pero la pagué", aseguró.

La mujer destacó que actualmente el valor fiscal de estas tierras podrían rondar $1.500.000, lo que multiplicado por 180 lotes genera un número muy alto de cerca de "250.000 dólares. Eso es lo que quieren", advirtió la vecina, quien dijo que para el Municipio es "un negocio redondo".

Coelho destacó que son un barrio de familias de clase media donde hay muchos que no podrían enfrentar esos montos por lo que aseguró que hay que buscar otra salida. "Además es injusto que nos vuelvan a cobrar algo que ya pagamos", insistió.