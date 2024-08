Proponen que los borrachos que choquen paguen los gastos médicos de los siniestros viales

La iniciativa ya obtuvo despacho en comisión y propone que el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén defina el valor total de los gastos médicos de cada siniestro. En caso de que las compañías de seguros o las obras sociales no se hagan cargo de cubrir los gastos médicos de los conductores heridos o los terceros afectados, serán los causantes de los siniestros los que paguen la cuenta.

El proyecto de ley busca generar más conciencia sobre el riesgo de conducir borracho, bajo efecto de las drogas o sin respeto de la normativa de tránsito. Según reza la fundamentación presentada en la Legislatura, un gran porcentaje de los siniestros viales con víctimas fatales se dieron a causa de conductores desaprensivos.

Los datos de los siniestros viales

"Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en la provincia del Neuquén en el año 2023 sobre un total de 3127 accidentes, se registraron 66 muertes por accidentes de tránsito, en el año 2022 un total de 69 muertes y en el año 2021 un total de 70 víctimas. Las principales causas de los accidentes fatales en el año 2023 en las rutas de la provincia fueron: exceso de velocidad: 39%, alcohol al volante: 25%, no respetar las normas de tránsito: 15%, no usar el cinturón de seguridad: 10%, no usar el casco: 5%", informaron.

"En base a estos fundamentos, se propone la implementación de un sistema que permita reforzar las políticas públicas en materia de prevención y concientización en seguridad vial como así también el apoyo al trabajo que vienen realizando organizaciones de la sociedad civil en soledad", agrega el texto.

Otro de los puntos que incluye la iniciativa establece cómo se distribuirá el pago que hagan los conductores.

"El 80%, al sistema público de salud para cubrir los gastos de servicios médico asistenciales ocasionados por el siniestro vial; asistencia hospitalaria, internación, rehabilitación, aplicación y evaluación de las intervenciones realizadas, y todo gasto que se origine debido a la prestación de servicios sanitarios y hospitalarios", propone el proyecto de ley.

Y agrega: "El 10%, a la implementación de programas oficiales de prevención y concientización de seguridad vial". El 10% restante se destinará "al pago de apoyo económico no reintegrable para los proyectos sociales relacionados a la seguridad vial presentado por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y de conformidad con los requisitos establecidos en la reglamentación de la presente ley".

Por último, indica que "quienes cometan un siniestro vial que requiera asistencia médica del sistema público de salud deberá realizar obligatoriamente una capacitación en seguridad vial, la que dictará quien establezca el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente ley".