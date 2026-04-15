Provincias Unidas: vecinos reclaman un terreno de 2 hectáreas para que no hagan edificios

Pidieron que el terreno donde funcionó una antigua usina sea destinado a loteo social o a un gran parque público.

Piden que el terreno sea loteado entre los vecinos más antiguos.

Vecinos del barrio Provincias Unidas reactivaron el reclamo para que el Estado nacional ceda un predio de dos hectáreas ubicado dentro del sector, donde años atrás funcionó una antigua usina de Agua y Energía , con el objetivo de que allí se desarrolle un loteo para familias del barrio o un gran espacio verde público. En paralelo, denunciaron contaminación ambiental y molestias por el uso actual que el EPEN estaría dando al lugar como depósito de vehículos y base operativa.

El planteo fue expuesto por el presidente de la comisión vecinal del barrio, Jaime Vallegos, quien detalló que el predio se encuentra en la intersección de las calles Río Quinto, Formosa, Virgen de Luján y Río Desaguadero, a metros de la costa del río Neuquén .

Según explicó, se trata de un terreno de aproximadamente dos hectáreas donde funcionó durante décadas la vieja usina de Agua y Energía del sector, una instalación que quedó fuera de servicio hace muchos años y que desde entonces no volvió a cumplir funciones vinculadas a su uso original.

Vallegos recordó que el pedido para recuperar ese espacio no es nuevo y que la vecinal inició gestiones formales hace entre tres y cuatro años ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y la Presidencia de la Nación. Incluso, aseguró que viajó personalmente a Buenos Aires para impulsar la solicitud.

“Pedimos ese predio para que pueda destinarse a un loteo para vecinos del barrio o, en su defecto, para que se convierta en un gran parque de espacio verde. Lo que no queremos es que termine siendo un negocio inmobiliario”, sostuvo en diálogo con LU5.

ON - Provincias Unidas destacamento policial (6).jpg Omar Novoa

Sin embargo, explicó que las negociaciones quedaron paralizadas tras el cambio de gobierno nacional y desde entonces no hubo avances concretos en la cesión del terreno.

Denuncian contaminación y actividad operativa dentro del barrio

Mientras el expediente quedó sin definiciones, los vecinos aseguran que el predio comenzó a ser ocupado por el EPEN hace aproximadamente entre un año y medio y dos años.

Según denunciaron, allí fueron trasladados vehículos fuera de servicio, maquinaria pesada, trailers y distintos elementos en desuso pertenecientes al organismo provincial. “Trajeron camionetas, autos, camiones, máquinas y todo tipo de rezago. Hay aceite, combustible, olores tremendos y ratas por todos lados”, afirmó Vallegos.

Además, sostuvo que una parte del predio estaría siendo utilizada como playa de maniobras, con ingreso y egreso constante de camiones y maquinaria pesada que circulan por calles internas del barrio.

SFP LMPlay en tu Barrio , Provincias Unidas (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Los vecinos también cuestionan la velocidad con la que transitan las camionetas del organismo y aseguran que, pese a los reclamos realizados directamente ante el EPEN, no obtuvieron respuestas.

Reclamos ante Provincia y la Defensoría del Pueblo

Frente a esta situación, la comisión vecinal presentó denuncias ante organismos ambientales de la Provincia y posteriormente elevó el caso a la Defensoría del Pueblo de la Nación.

Vallegos indicó que desde Nación confirmaron que comenzaron a analizar la situación y que incluso evalúan viajar a Neuquén para inspeccionar el lugar.

“Nos dijeron que están avanzando con los trámites y tratando de determinar qué funciona realmente en ese predio, porque la información catastral que les brindaron no coincide con la que nosotros tenemos acá en Neuquén”, explicó.

En ese marco, señaló que la AABE habría informado una subdivisión del terreno en distintas parcelas, una de las cuales habría sido cedida a una consultora privada.

Sospechas por cesión de parte del predio a una firma privada

Según indicó el presidente vecinal, una de las fracciones del terreno habría sido escriturada el 2 de diciembre de 2025 a favor de la consultora Belleville S.A.

Los vecinos ahora intentan determinar en qué condiciones se produjo esa cesión y cuál será el destino de ese sector.

“Queremos saber qué pasa con esa parte del predio y que expliquen qué se está haciendo ahí. Lo más urgente es que den respuesta sobre la contaminación”, remarcó.

SFP LMPlay en tu Barrio , Provincias Unidas (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

El proyecto vecinal: loteo o parque, pero sin edificios

Respecto del destino que imaginan para el terreno en caso de que finalmente sea cedido, Vallegos explicó que la primera opción es avanzar con un loteo destinado prioritariamente a familias históricas del barrio. La idea sería otorgar prioridad a vecinos con mayor antigüedad de residencia en Provincias Unidas.

No obstante, aclaró que si esa alternativa no resulta viable, impulsarán la creación de un gran parque público, similar al parque Jaime de Nevares. “Lo que no queremos es que hagan torres de edificios ni emprendimientos inmobiliarios privados”, afirmó.

El referente barrial vinculó ese rechazo al crecimiento de desarrollos inmobiliarios en sectores cercanos, especialmente en Santa Genoveva, donde —según aseguró— la proliferación de edificios en altura ya está generando problemas de infraestructura en toda la zona.

Detalló que actualmente hay al menos cuatro torres en el área de influencia directa del barrio y que las nuevas construcciones afectan el sistema de agua y cloacas.

“Tenemos las mismas conexiones de agua y cloaca, y eso ya está generando problemas. Las cloacas se tapan, falta presión de agua y nadie da respuestas claras”, cuestionó.

También afirmó que vecinos del sector denuncian un aumento de humedad en viviendas y alteraciones en las napas subterráneas producto del avance edilicio.

Incluso señaló que una familia de calle Formosa ya judicializó una situación vinculada a esos problemas y obtuvo una sentencia favorable.

Un reclamo abierto

Mientras continúan las actuaciones ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, desde la vecinal insistieron en que el objetivo principal es que el predio deje de utilizarse con fines operativos y pueda destinarse a un proyecto que beneficie al barrio.

“Ese lugar está en el medio de una zona residencial. No corresponde que funcione como depósito ni base operativa. Tiene que ser un espacio para el barrio”, concluyó Vallegos.