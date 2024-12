Punto por punto, las explicaciones de Gloria Ruiz por las irregularidades de las que se la acusa

Los abogados defensores de Gloria Ruiz, la vicegobernadora temporalmente suspendida, dieron explicaciones sobres los puntos que constan en el informe de la comisión investigadora que se creó para evaluar su "inhabilidad moral" para ejercer el cargo al frente de la Cámara. Tras cuestionar la metodología de investigación de los diputados, solicitaron que el proceso sea nulo y alertaron sobre la gravedad de expulsarla cuando aún no está imputada por la Justicia.

Con respecto a Gustavo Chitadinno, afirmaron que iban a responder más tarde sobre esa acusación (se respondió más tarde porque estaba involucrado en la compra de una camioneta). También aclararon que Verónica Igor no era su amiga, como dice el informe, sino sólo una conocida. En relación a su idoneidad, explicaron que es técnica en análisis clínicos y que se desempeñó como administrativa y secretaria privada de la intendencia en la Municipalidad de Plottier cuando Ruiz era intendenta.

Por otro lado aclararon que Vanesa Quiroga, que trabaja en el Jardín de la Legislatura, tiene un título en educación inicial y no es familiar sanguínea de Ruiz. Paola Dinamarca, que estudió servicio social y secretariado administrativo, fue directora de Acción Social de la Municipalidad de Plottier y tampoco tiene lazos con la presidenta de la cámara.

gloria ruiza defensa legislatura (4).jpeg Claudio Espinoza

Mónica Gorno, con estudios secundarios completos y experiencia laboral en la Municipalidad de Plottier, fue señalada como sobrina de Costa, su esposo, cosa que fue negada por los defensores.

También aclaró que Marcelo Brevis, diseñador gráfico en Casa de las Leyes, que tiene formación en la materia y no es primo de Ruiz. José Antonio Ancatén no es sobrino del esposo, según se indicó. Luciana González, señalada como novia de Pablo Ruiz, también hizo una declaración jurada por no tener lazos familiares con Ruiz.

Si bien los abogados defensores aclararon que los legisladores podían acudir al Registro Civil para pedir el árbol genealógico de Ruiz, ante el cuestionamiento de los diputados provinciales, aclararon que las declaraciones juradas hacían referencia a que no tenían lazos de sangre con la vicegobernadora.

"Respondemos al informe que dice que son sobrinos, por eso se interpreta sobrinos sanguíneos, no dice sobrinos políticos", dijo y agregó que, en caso de que el informe hubiera apuntado contra familiares políticos, se hubiera respondido de esa manera.

Respuesta por la 4x4 cuestionada

Gloria Ruiz tomó la palabra para explicar cómo había comprado la camioneta Toyota SW4 que está a su nombre, y que fue pagada con aportes de distintas personas a la concesionaria Nippon Car. Detalló que se dieron distintas compras y acuerdos entre familiares para llegar al monto total, en el que está involucrado Gustavo Chitadinno, también cuestionado por ser designado como familiar.

Para llegar a la compra de la 4x4, la familia Ruiz tuvo primero una Ford Ranger y luego otro vehículo Toyota. "La Ranger la adquirimos en 2015 cuando mi marido fue despedido después de 20 años de trabajo, compraron por una promo del banco HSBC, un porcentaje de descuento para jubilados y por eso está a nombre de mi suegra, un crédito prendario a nombre de mi suegra con ahorros de mi marido", dijo Ruiz.

Ese vehículo "se entrega en la Toyota en 2021 y se retira la otra camioneta pagando la diferencia. Vuelve a salir a nombre de mi suegra". Agregó: "La Toyota SW4 se compra porque se vende la anterior directamente al tío de mi marido, entrega el dinero y logramos hacer el pago a nombre mío".

gloria ruiz defensa (1).jpg Claudio Espinoza

"El tío de mi marido es suegro de Gustavo Chitadinno, tiene una Amarok 4x4 modelo 2022 que venden por 20 millones, directamente los deposita en la concesionaria para quedarse la camioneta de su suegro", afirmó sobre la suma que fue la parte de pago por la Toyota que les vendieron los Ruiz-Costa.

El diputado provincial Francisco Lepore cuestionó que hay cruces entre el valor de un auto de 30 millones por 49 millones de pesos, que los abogados justificaron por la suma de accesorios.

"Hicimos una entrega de 20 millones y no llegamos, por eso el resto se tarjeteó, me lo dio el BPN para pagarlo en cuotas", aclaró Ruiz sobre un saldo de 8 millones de pesos. A eso se suma un pago en efectivo que fueron ahorros entre enero y agosto del grupo familiar.

Pasando en limpio, la camioneta se pagó con 20 millones que aportó Chitadinno para quedarse la Amarok 2022 de su suegro, y que él se quede la camioneta anterior de los Ruiz-Costa. También se pagaron 8 millones de pesos en cuotas de tarjeta de crédito, además de ahorros del salario de Ruiz como vicegobernadora entre enero y agosto de este año.

El diputado provincial del PRO, Marcelo Bermúdez, que es contador de profesión, aclaró que la compra intrincada de la camioneta Toyota "no es común" y que el contador público de Ruiz presentó un informe donde aclara que el saldo entre la venta de su vehículo anterior y el monto total del vehículo nuevo se pagó con "su recibo de sueldo", pese a que ahora se aclaró que eran ahorros "de varios años de ella y su marido".

Bermúdez aclaró que "hay varias versiones que se quieren construir acá" y agregó que "no es lo mismo un crédito del BPN que pagar algo con tarjeta". Así, afirmó que la comisión investigadora cuestiona "este tipo de conductas", sobre todo porque "no procede así una persona que está políticamente expuesto".

"No es común que se lo compre a nombre de mi suegra y que se la venda al tío de mi marido", dijo y agregó que "es reprochable también desde lo tributario". También afirmó que aseguró haber pagado el saldo con ocho recibos de sueldo como vicegobernadora. "Eso quiere decir que no gastó nada en gastos comunes", dijo y agregó: "Todos de su recibo pagan el supermercado, la luz o el alquiler, a nadie le queda limpio".

gloria ruiza defensa legislatura Claudio Espinoza

Por otro lado, el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez, aclaró que comprar una camioneta a través de su suegra en 2021, cuando era intendenta de Plottier, y por tanto una persona expuesta políticamente, también es algo "gravísimo". Leyó, a su vez, el boleto de compra venta, que indicó que la suegra le prestó dinero a Ruiz. "Son como seis versiones de la compra de la camioneta", apuntó y dijo: "Está a las claras que una mentira hay en todas estas versiones".

Bermúdez cuestionó a Ruiz por haber entregado su declaración jurada patrimonial el 29 de octubre de este año, cuando la ley establece hacerlo antes de asumir. Allí no había fondos en efectivo, que eran ahorros familiares con los que se pagó la camioneta.

El diputado de Neuquinizate, Francisco Lepore, por su parte, cuestionó que haya cuatro montos distintos de la Toyota y agregó: "son movimientos que tienen que estar bancarizados para que queden registros". Y agregó, no obstante, que lo que es objetivo es que un mes después de haber recibido la transferencia de 20 millones de Chitadinno, él fue nombrado en uno de los cargos más altos de la Legislatura.

"Eso es lo que cuestionamos, y no si hubo o no enriquecimiento ilícito", dijo el diputado.

Gastos protocolares de la Legislatura

Los abogados de la defensa de Ruiz se refirieron a los gastos apuntados por viajes y eventos protocolares de la Legislatura, que también figuran en el informe de la comisión investigadora. En total, representan una suma de 407 millones de pesos.

"Por cada gasto se genera un expediente con una trazabilidad, el dinero se transfiere y luego se rinde por facturas. Lo que no se gasta se tiene que devolver por el monto que no se rinde", dijo Ruiz sobre los viajes al interior.

"Por lo general en la comitiva somos siete, que viajamos en dos camionetas. Los gastos son de combustible, hotel y restaurantes. Todos dormimos en el mismo hotel. No por ser los choferes van a dormir en la camioneta", afirmó la vicegobernadora, que aclaró que la acompañan en su viaje tres custodios, un fotógrafo, un trabajador de prensa y otro de protocolo.

Bermúdez hizo un planteo sobre los 407 millones de pesos en gastos protocolares, que representan el 3% de la recaudación anual de impuesto inmobiliaria de la provincia. "El 3% de toda esa recaudación se va en gastos protocolares de la Legislatura. Lo que se cuestiona es el criterio de administración", detalló.

La defensa de Ruiz aclaró que parte del dinero se destinó a aportes en distintos municipios del interior, como Plottier, Aluminé, un picnic en Añelo que costó 700 mil pesos, o el "Carnaval de Pehuén", el proyecto "Adaptados sin Límites" de San Martín de los Andes, a Villa Pehuenia, un proyecto pedagógico de Senillosa que costó un millón de pesos, el encuentro Fiscalías Ambientales en Villa La Angostura por 2 millones de pesos.

gloria ruiz defensa.jpg

Ofreció el transporte del CPEM N°9 de Villa El Chocón por dos millones de pesos. Dio una donación de 20 bicicletas al cuerpo de seguridad de Cutral Co, a una comunidad mapuche, a las Jornadas Patagónicas de Hipertensión, a los trofeos del certamen "Amigos del Pedal" de Junín de los Andes. "No hubo direccionamiento a la Municipalidad de Plottier por haber sido intendenta", dijo el abogado.

"Cuando hablan de gastos de cortesía parece que uno tira la plata. Cada solicitud tiene un expediente, de una persona que me pide un pasaje por un problema de salud, un acompañamiento de los intendentes para las Fiestas", dijo Ruiz y agregó que cada uno de los gastos de 400 millones está reflejado con el expedientes correspondiente. "La persona que lo solicita no tiene que ser empleado público y tiene que cumplir ciertos requisitos", afirmó.

Agregó que el monto de 400 millones estaba previsto dentro del presupuesto. Su abogado señaló "el término genera confusión como si fueran viajes internacionales de la vicegobernadora" de quien aclaró que sólo hizo tres viajes al exterior en toda su vida. En ese sentido, señaló que gran parte del dinero fue destinado a instituciones educativas.

También aseguraron que la gestión anterior solía hacer donaciones de este tipo para acompañar festejos de aniversarios u organizar eventos deportivos en el marco del programa "Legislatura Activa". Aclararon que las comparaciones demuestran que la gestión previa también tenía tarjetas corporativas o que se hizo una compra de más de 500 cajas navideñas por 24 millones de pesos para los empleados del Poder Legislativo.

La contratación indirecta a través de familiares

La vicegobernadora dio explicaciones sobre las irregularidades de las personas que fueron dadas de baja y que cobraban sus haberes a través de parejas o familiares que facturaba a la Legislatura. Lepore le cuestionó que era raro que una persona como el asesor de prensa, Pablo Schapira, trabajara 14 horas ad honorem, y ella contestó que "lo hace porque es un apasionado, hasta me quería acompañar a los viajes".

Ruiz dio detalles sobre las tres designaciones cuestionadas. "El problema que tuvimos es que había una resolución que lamentablemente encontramos después de esta situación. Cuando se les dio de baja nos quedamos sin cupo, tuvimos que recurrir a que nos aguanten hasta primero de diciembre o de enero, para resolver el tema del presupuesto", dijo y agregó: "Ellos me vienen acompañando de la gestión anterior, le pedimos que hagan el esfuerzo o que se volvieran a su casa, hasta que resolvieron el tema de la cantidad de plaza política que necesitábamos".

También aclaró que había contratado a una persona para dar servicios de traducción de inglés. "Yo estaba trabajando en un proyecto de ley por un tema educativo, y me interesó lo de la señor Kouwer, que es profesora de inglés, pero no me quería acompañar en temas educativas sino en traducciones de temas como Vaca Muerta o a la estación china. Tenía un viaje pendiente a Puerto Rico y ella iba a asesorarme en temas de inglés", dijo la vicegobernadora.

Legislatura Gloria Ruiz (52).JPG

Se refirió, además, a otras irregularidades cuestionadas en empleadas de gestión de redes sociales. "Karina y su hermana, ella pudo hacer su seguro y poder seguir trabajando con nosotros hasta aguantar el primero de enero. Desde las redes trabajaba su hermana y ella venía a levantar información publicitaria".

"Y con respecto a Olate, que pasó lo mismo, su señora es contadora y trabaja en cooperativas que prestan servicio de limpieza en la Legislatura con presupuestos y lo contable. Él no venía todos los días, sólo cuando se lo citaba y en poco tiempo, terminó dejando y le dimos la baja porque no quería seguir trabajando con nosotros", afirmó. Sus dichos fueron cuestionados por los diputados, que aclararon que la Legislatura tiene un área de Tesorería que analiza los estados contables de esa cooperativa de limpieza.

Claudio Domínguez arremetió contra las incongruencias de la defensa: "Digamos las cosas como son, los dieron de baja y pusieron a sus familiares porque no tenían el cupo de planta política, y necesitaba un año". "En esa reunión, los diputados le preguntaron cuántos puestos necesitaba y que nos íbamos a hacer responsables para darle los puestos necesarios para cumplir bien sus funciones.

"Nos pidió ocho puestos políticos y esas personas no se nombraron más. A esas personas se las sacaron porque no había puestos políticos y por eso se nombró con contratos políticos a sus familiares", aseguró Domínguez, a lo que Ruiz respondió que esos cargos políticos prometidos no habían sido otorgados sin que se hubiera aprobado el presupuesto. Sinn embargo, los diputados aseguraron que hay al menos 50 puestos vacantes en la Legislatura.

Lepore aclaró que Schapira, que estaba trabajando ad honorem, hizo contrataciones por más de 100 millones de pesos. "Manejaba la pauta con todos los medios y contrató una campaña publicitaria por 68 millones de pesos sin tener una designación oficial", expresó. Y Ruiz respondió que la secretaria de cámara tardó seis meses en responderle si se podía o no hacer una designación ad honorem.

Más tarde, el abogado Broitman aclaró que Schapira estaba presente en las sensaciones en cualidad de "seguidor" de Ruiz, a los que Bermúdez contestó con dureza: "Esto no es un lugar de militancia, es una sala de trabajo para los integrantes de la casa". El letrado también defendió la contratación de la esposa del asesor de prensa para la elaboración de un proyecto de ley educativo que, según Ruiz, no fue presentado por una cuestión de tiempos.

Noticia en desarrollo...