¿Qué compran los neuquinos en la Feria del Libro?

"En realidad no vengo a buscar ninguno preciso, vengo a ver, pero me encantan los libros de autoayuda. Me gusta mucho (Bernardo) Stamateas", aseguró una joven sobre el reconocido autor de "Emociones tóxicas" y "Gente tóxica", que se convirtió en un referente del género. Como ella, son muchos los asistentes que llegan a curiosear entre los stands y se llevan sólo lo que más les llama la atención.

Un joven fue a la Feria a buscar un plan entretenido para hacer en pareja. "Nos llevamos libros de mandalas para colorear, recién estamos incursionando pero nos gusta", dijo sobre otras de las alternativas de esta Feria, que también ofrece textos didácticos, pósters, láminas educativas y libros para pintar.

"Me encantó el libro "Amores de Mierda" y veo bien los precios", informó otra joven entre risas. Si bien los libreros tuvieron que incrementar los precios de los ejemplares a causa del aumento del valor del papel, las ventas se mantuvieron y fueron muchos los que se animaron a comprar. En general, las novedades se comercializan por valores que van de los 6 mil a los 12 mil pesos.

Más de 20.000 personas recorren diariamente esta décima edición de la Feria Internacional del Libro que comenzó el viernes 8 y se extenderá hasta el domingo 17 en el horario de 14 a 22 y ofrece una amplia variedad de actividades libres y gratuitas, entre charlas y disertaciones a cargo de destacados escritores, periodistas, docentes y especialistas en temas literarios y culturales con el objetivo de impulsar el hábito de la lectura en la población.

Con un público muy diverso, se nota la variedad en los gustos a la hora de comprar libros. Así, están los que se inclinan por historia o política y los que prefieren literatura, textos didácticos o historietas.