Qué día tocan Ke Personajes y Los Palmeras en la Fiesta de la Confluencia 2025 y cuánto salen estas entradas

El sector “campo” cuesta por noche $15.000 mientras que si se quiere adquirir el pase para las cuatro noches el valor es de $45.000. En tanto que el sector “preferencial” tiene un costo de $30.000 por noche y $70.000 el paquete por las cuatro jornadas. Estos valores valen recordar que son por persona y que “menores de hasta 4 años inclusive ingresan sin cargo”.

En cuanto a la participación de Los Palmeras en la Fiesta tras el AVC de Cacho Deicas, líder de la banda, Marcos Camino, el acordeonista del grupo, llevó tranquilidad a los fanáticos, no sólo en relación a la salud de su líder sino a la presencia del conjunto en los escenarios.

“Cumpliremos con todos los contratos y seguiremos llevando nuestra música por todo el país”, confirmó en relación a la temporada de verano, que suele ser un período con compromisos del grupo en distintos festivales y fiestas populares.

Quién es Juan Fuentes, el salteño que compartirá escenario con Los Palmeras

Juan Fuentes es un cantante, compositor y folclorista argentino. Ex vocalista del grupo Los Huayra del que formó parte durante 15 años. “Mucha gente desacredita mi salida de Los Huayra y me critica porque me fui en uno de los momentos más exitosos de la banca, pero para mí el éxito no es ganar plata o estar en todos lados, para mí ser exitoso es hacer lo que te gusta y no estaba haciendo lo que me gustaba”, confesó en una entrevista.

El salteño decidió lanzarse como solista en 2019 cuando presentó su canción “Fiel a tu corazón”. Tiempo después lanzó su primer disco “Es con mi voz”. Fue en 2023 cuando recibió el Premio Consagración en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Su último álbum se titula “Mil noches” y fue lanzado en noviembre de 2024. Uno de los temas que forma parte de este trabajo es “Como un tren” junto a León Gieco quien hizo popular ese tema en 1981.