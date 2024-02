Qué dijo el ministro de Salud de la Provincia sobre el futuro del hospital Norpatagónico

El ministro de Salud de la provincia de Neuquén, Martín Regueiro , aclaró que en el contexto de dificultades económicas en el área de salud no permite poner el foco en grandes obras de infraestructura, como el Hospital Norpatagónico . En ese sentido, aclaró que la prioridad del Estado provincial es sanear las deudas y garantizar el acceso a prestaciones y medicamentos de los neuquinos que viven en distintos puntos del territorio.

En una rueda de prensa, el ministro aclaró que "hay asimetría en los centros de salud, algunos no tienen rayos y otros que tienen una estructura muy compleja armado", por lo que se trabaja en planes de inversión para que los habitantes del interior también accedan a un servicio de calidad. En ese contexto, los ojos están puestos en lo más urgente, que incluyen la provisión de medicamentos y el pago atrasados a proveedores de insumos clave.

"Cuando asumimos la provincia había 11 mil millones de pesos de deuda", dijo el médico y agregó que, hasta "se pagaron 3400 millones, conciliamos deuda con los prestadores y empezamos a pagar a los proveedores críticos y sobre todo a los más chicos que, si no les pagamos, los asfixiamos".

Con respecto a al situación financiera, señaló que "hay deudas de 2018 en pesos y los prestadores ya no nos quieren vender, por eso tenemos que pagarles primero". Así, dio el ejemplo de un proveedor de imágenes que tiene una deuda de más de 5 años, y que ya no acepta solicitudes del Estado neuquino hasta que no regularicen su situación. Por eso, hay un resonador en el hospital Heller que estaba fuera de funcionamiento.

Regueiro sobre el hospital norpatagónico.mp4

En ese escenario, aclaró que lo prioritario es acceder a medicamentos fundamentales que solían llegar con aportes nacionales a través del plan RemediAR y hoy llegan a cuentagotas. Por eso, la provincia tuvo que salir a comprar ciertos fármacos de extrema necesidad, al tiempo que busca cancelar deudas que datan de 2018 con proveedores que ya habían empezado a suspender sus servicios por falta de pago.

"La obra pública avanza, pero se está priorizando lo más crítico", dijo en relación con la quita de transferencias por parte del Estado nacional. En ese contexto, aclaró que hace falta culminar obras como la guardia del hospital de Cutral Co o las más próximas a terminarse, como el centro de salud en Junín de los Andes.

"Pero qué se puede hacer con el hospital Norpatagónico si no tenemos insulina, o si hay un tomógrafo en el Heller que no funciona por un repuesto de 40 millones de pesos y no se puede pagar", dijo Reguerio y aclaró: "El Norpatagónico es un sueño hermoso, pero hoy estoy pensando en la realidad, en otras prioridades".

SFP Hospital Norpatagonico (9).JPG Sebastian Fariña Petersen

Para el ministro, este centro de salud que se propone como el de mayor complejidad de la Patagonia es "una obra faraónica que tiene un desarrollo y un diseño espectacular". Sin embargo, señaló: "Si le doy (prioridad) al Norpatagónico, no puedo poner medicamentos".

Tras los anuncios del gobierno nacional de eliminar las transferencias a la obra pública en las provincias, el gobernador Rolando Figueroa opinó sobre los avances en el hospital Norpatagónico. “Estamos reestructurando para ver si lo podemos hacer por etapas, cosa de terminar una etapa y poder utilizarla. Avanzar con otra etapa y poder utilizarla. Si no, es algo que se va a retrasar tremendamente hasta la inauguración total”, había señalado a LMNeuquén.