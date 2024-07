Qué dijo la diputada que está en la mira por recibir plata para organizaciones sociales en Neuquén

Defensa del Polo Obrero

La diputada se quejó de que las preguntas sobre el tema le llegaron desde los medios antes de que la Justicia la notificara de que está bajo investigación. Al mismo tiempo, hizo una férrea defensa del trabajo de las organizaciones sociales, que "suplieron el retiro del Estado" de las necesidades populares, según la legisladora.

Pablo Vignaroli, el fiscal del caso, había pedido dos años de pena. Pablo Vignaroli, fiscal jefe de Neuquén.

"Cuando los gobiernos abandonan las políticas de empleo y dejan a la gente a su suerte en un momento adonde hay una vulneración total de los derechos, nosotros siempre vamos a estar defendiendo a los sectores más vulnerados y a dar una respuesta sobre situaciones que el Estado no está dando y ustedes saben muy bien que nosotros somos los primeros que denunciamos que la justicia persigue a quienes defienden o denuncian o marcan las ausencias del Estado", enfatizó la diputada en una entrevista con La Red.

"No es la primera vez que me toca. En otra oportunidad también he recibido ataques en este sentido y finalmente no han encontrado nada, pero el show mediático lo han hecho de la misma manera que ahora", advirtió.

Suppicich sugirió que una posible avanzada de Vignaroli estaría vinculada a los fines de un proyecto legislativo que ella impulsó con el bloque del FITU. "Le preguntamos a Vignaroli: ¿Cuándo investigaste a los empresarios? ¿Por qué ponés en el banquillo de los acusados únicamente a los que dan una respuesta en concreto a una población que la está pasando muy mal? A esos sí los perseguís, los allanás, los difamás y sacás en los medios", explicó.

diputada Gabriela Suppicich..jpg

Ahí nomás la diputada avisó: "No me voy a correr del lugar que estoy construyendo de ninguna manera. Voy a seguir defendiendo a esta organización del Polo Obrero que desde el 2001 en adelante es una de las organizaciones que ha logrado organizar a una población recontra vulnerada cuando el Estado se borra y después te persigue".

La presentación del fiscal de Estado

El fiscal de Estado de la provincia de Neuquén, Raúl Gaitán, amplió la denuncia contra la Cooperativa Viento Sur en el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Vignaroli por fraude al Estado, y solicitó investigar una serie de transferencias recibidas por dirigentes políticos y sociales de parte de esta organización.

La Cooperativa Viento Sur percibió 1.183 millones de pesos en el marco de un acuerdo el anterior gobierno provincial, dinero que debía ser destinado a cursos de capacitación en oficios a desocupados y que, según la investigación en curso, esto no se habría hecho.

SFP Raul Gaitan Fiscal de estado de la Provincia (4).JPG

Según esta nueva denuncia, la diputada provincial Suppicich recibió 13 transferencias que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023 por un total de $4.726.469.

Otra de las personas incluidas en la denuncia es el docente Federico Gabriel Sánchez, que trabaja en el Consejo Provincial de Educación y que recibió entre el 7 de diciembre de 2022 y el 1 de noviembre de 2023 la suma de $4.843.909. Y se resalta una transferencia fechada el 5 de octubre de 2023 por la suma de $1.145.154.

Gaitán, observó que, por su tarea en el CPE, Sánchez no podría ser destinatario de capacitación para inserción laboral.