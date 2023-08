Qué medidas tomó el CPE tras el estallido de violencia en el Cpem 70

El personal pasó momentos de mucho miedo y tensión. La mediación con las familias no pudo ser. Las alumnas que se enfrentaron permanecerán en sus casas hasta fines de septiembre.

Oficialmente, se informó que los familiares pretendieron agredir físicamente y efectuaron graves amenazas al personal de la institución. Tanto es así que algunos docentes ya radicaron una denuncia penal y es no se descarta una colectiva que los agrupe a todos.

A raíz de esta situación se dio inmediata intervención a Supervisor Escolar, jefatura de Supervisión y Dirección de Educación Secundaria. Esa misma noche (23 de agosto), las familias involucradas fueron convocadas por la Supervisión y se reunieron al día siguiente en distintos horarios.

En diálogo con LMNeuquén, Graciela Mariana Gracia, la directora provincial de Educación Secundaria, comentó que es importante "acompañar y tomar medidas" que brinden seguridad al personal y a los estudiantes. Consideró que la suspensión de clases fue "una decisión acertada" ante el temor y la angustia que había atravesado la comunidad hacia el interior del edificio escolar, y con la llegada de más personas que no se sabía quiénes eran y permanecían en el patio de la institución.

cpem 70 pelea

En ese contexto, no se podía continuar con las actividades. Tampoco fue factible un encuentro. Pero comentó que se convocó a las dos familias involucradas el jueves, quienes asistieron en la sede oeste a un intento de mediación que no pudo ser ya que una de las partes no quiso saber nada.

No obstante, acordaron que las estudiantes involucradas, de primer año, continuaran con sus trayectorias escolares por un tiempo en sus casas. "Las adolescentes no van a concurrir a la escuela, pero es una medida temporal, hasta fines de septiembre. Mientras tanto, los docentes van a armar propuestas de trabajo para que puedan seguir avanzando", explicó la referente provincial de Educación Secundaria.

Agregó que "también pedimos que las familias involucradas no se acerquen a la institución teniendo en cuenta lo que generó" su presencia el día que irrumpieron con violencia. "Pasaron mucho miedo", indicó Gracia.

Llegado el caso, las familias pueden decidir un cambio de establecimiento.

El conflicto se enmarca en una situación de crisis social y económica general donde la población estudiantil presenta diversas problemáticas y realidades. "Nosotros no podemos diferenciar. Son estudiantes, tuvieron un conflicto entre ellas, y hay que acompañar, garantizando su derecho a la educación. La convivencia implica aprendizajes. Es importante volver a revisar algunas cuestiones cotidianas", expresó la directora provincial.

Golpes y gritos en el CPEM 70.mp4

Este viernes, además, se iba a llevar a cabo un encuentro entre referentes de la institución, el equipo interdisciplinario, otras autoridades del CPE y personal de trabajo para que tengan conocimiento pormenorizado de todo lo realizado hasta el momento. El Cpem 29 había decido el lugar para abordar este tema.

Recalcó que la Policía también acompañó y que se solicitó que refuerce el corredor de seguridad en ciertos horarios.

"Es necesario que se hagan las denuncias pertinentes para que acompañe la Justicia. Sabemos que hay docentes que radicaron la denuncia, lo importante sería que se haga una denuncia colectiva", enfatizó.

Como las estudiantes son menores, también se informó de la situación a la Defensoría del Niño y el Adolescente.

"Es muy importante que la institución vuelva a revisar sus reglas de convivencia. Entre todos tenemos que armar y rearmar acuerdos teniendo en cuenta lo que sucedido". Graciela Mariana Gracia, directora general de Educación Secundaria.

La idea es retomar las actividades el lunes y reforzar la iluminación del predio, algo que Gracia dijo que ya se solicitó a la Dirección General de Políticas de Seguridad. "Hay otros factores como éste que pueden facilitar la seguridad", cerró.