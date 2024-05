¿Qué pasa con las licencias médicas docentes? ATEN apuntó a las auditorías

La dirigencia de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén ( ATEN ) aseguró que no están normalizadas las auditorías médicas, por lo que aún hay varios trabajadores que no pueden tomarse licencia y otros que no pueden regresar a sus puestos laborales. El pedido no es que vuelva la antigua empresa tercerizada que funcionaba para esta tarea, sino que solicitan sumar más personal al área para poder dar respuesta a todos los que necesiten cargar sus licencias.

En ese sentido, exigió a las autoridades correspondientes una "solución inmediata, que garantice la normalización del proceso de auditorías para posibilitar el acompañamiento a las situaciones informadas, algunas de ellas de extrema gravedad y así garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas".

SFP ATEN en casa de Gobierno (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Grisón explicó a LMNeuquén que la anterior gestión del CPE había contratado una empresa tercerizada que se dedicaba a auditar los certificados médicos que se cargaban a diario en el sistema interno, pero desde la modificación del sistema registran varios problemas.

"Desde el 29 de abril que la empresa dejó de prestar servicios advertimos desde las distintas seccionales de ATEN que había inconvenientes para cubrir licencias, porque no liberaban los cargos y esto genera problemas para dentro de las escuelas porque no pueden cubrir los cargos y entonces no pueden tener los alumnos con clases", describió el dirigente gremial.

ATEN espera una respuesta

ATEN realizó el reclamo pertinente y pidió a las autoridades del CPE que resuelvan esta situación "rápidamente". "Hay docentes que tienen licencias de largo tratamiento, y no lo pueden cargar porque no les dan el alta en el sistema", advirtió.

El secretario gremial de ATEN aseguró que estas situaciones no tienen que ver con "licencias médicas truchas", sino de docentes que necesitan empezar una licencia por una situación médica, u otros que ya están en condiciones de volver a sus puestos de trabajo pero que no logran hacerlo porque no hay auditorías.

Por su parte, desde el CPE anunciaron recientemente que dispusieron cambios para mejorar el sistema de contralor de los certificados de salud y que suplantaron a la empresa tercerizada por un grupo propio de profesionales.

SFP CPE Consejo Provincial de Eduacion (4).JPG Sebastian Fariña Petersen

El CPE destacó su cambio

Según informaron desde el Gobierno Provincial, las juntas médicas correspondientes se iniciarán durante mayo luego de resolver aspectos formales requeridos para la puesta en marcha por el Ministerio de Salud de la provincia.

“Con este nuevo dispositivo de control, comprendemos la necesaria articulación con las ART para realizar tareas preventivas y de mejora de la salud del conjunto de los trabajadores, como la urgencia en acciones que nos permitan corregir los altísimos índices de ausentismo docente”, indicaron desde el CPE.

Además, sobre el nuevo grupo de profesionales, se explicó que desde enero, con el objetivo de recuperar la jerarquía del área de salud ocupacional dependiente de la Coordinación de Recursos Humanos, se incorporaron un médico laboral, una psicóloga, una trabajadora social y una psicóloga social, que se suman a la estructura técnica de planta permanente. Se dispusieron también medidas tendientes a mejorar los sistemas de control de los certificados médicos y ausentismo.

Pero, según ATEN este grupo de profesionales no alcanza a auditar todos los certificados médicos que ingresan al sistema por día por lo que piden que se sume más personal la área para evitar que no queden grados sin docentes y así estudiantes sin clases.

"Sería importante que por haya auditorías inclusive por regiones, en los distritos, para que no quede todo centralizado y de esa forma se ayudaría a descomprimir y agilizar la situación", concluyó Grisón.