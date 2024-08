Qué pasó en el edificio de la primera cuadra de calle Belgrano: susto, evacuación y un particular rescate

Rápidamente, acudió al lugar una dotación del cuartel central de los bomberos de la Policía. Los efectivos ascendieron hasta el octavo piso, departamento 8, pero la puerta estaba cerrada y sus ocupantes no estaban...salvo un perro.

Mientras tanto, los propietarios e inquilinos de otros departamentos presentes al momento del incendio bajaron por las escaleras de emergencia, tras la activación del sistema de alarma visual y sonora que tiene la edificación contra incendios. De esta manera, se autoevacuaron, hasta ganar la calle.

"En el departamento no había nadie, así que los bomberos rompieron la cerradura de la puerta para ingresar. El foco combustible se concentraba en un sector del lavadero", comentó Pino. Allí, encontraron un lavarropa. "No se sabe si estaba funcionando porque la mujer -que reside en el departamento- no lo recuerda", agregó el comisario inspector.

Con un extintor, sofocaron las llamas inmediatamente, y el fuego no se propagó hacia otras dependencias. Solo afectó el sector donde estaba el lavarropa. Posteriormente, se ventiló el lugar. En tanto, debajo de una cama fue hallado el perro Collie de la damnificada. "Se trabajó bastante rápido. Ahora, el personal de la División Siniestros determinará si el incendio fue producto de un problema del artefacto -el lavarropa- o del sistema electrónico del edificio", indicó Pino.

Durante el procedimiento, otros patrulleros policiales despejaron la calle Belgrano para facilitar las tareas de los bomberos. Pasadas las 21, el tránsito comenzó a normalizarse en ese sector de la ciudad.

Incendio en un edificio de calle Belgrano

Trágico incendio

Afortunadamente, el fuego no llegó a mayores como el incendio que tuvo lugar hace un mes en el oeste neuquino. En esa oportunidad, dos dotaciones de bomberos concurrieron a apagar un incendio en una vivienda precaria del barrio Belén, donde murió una joven mujer de 26 años de edad. En la casa se encontraba también su hijo, un niño de 6 años que quedó hospitalizado.

El domicilio, ubicado en Lago Muster y Rosario, contaba con luz eléctrica y gas con garrafa, por lo que se está trabajando para conocer el motivo del incendio.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada del miércoles 17 de julio. Las dotaciones de bomberos trabajaron en forma coordinada y, mientras realizaban las tareas, encontraron a la mujer sin vida.

Según explicó el Comisario Enrique Fraile, en el mencionado domicilio hay dos viviendas: una emplazada en la parte del frente del terreno y otra en el sector trasero, que es la que sufrió el incendio. "No hubo transmisión de calor a la otra vivienda, así que no resulta afectada", aseguró.

"Personal del área judicial de bomberos está haciendo todo lo que es la tarea de campo y la recolección de los distintos testimonios y ahora, con la luz del día, va a ir el personal del área técnica", explicó Fraile.