¿Qué pasó con el pago adicional que tenían que cobrar algunos estatales de Neuquén?

El pago del 4% del básico debió haber llegado en enero, pero no fue así y tampoco estuvo acreditado con los sueldos que los estatales cobraron este jueves.

Los trabajadores estatales del denominado escalafón general no cobraron el adicional del 4% con sus salarios del mes de febrero que percibieron este jueves. Se trata de un porcentaje que fue acordado con el Ejecutivo provincial y debía haber sido liquidado incluso desde el mes anterior.

Asamblea ATE (6).jpg Anahi Cárdena

"Se les atrasó el pago de un adicional que tendrían que haber liquidado en enero, pero no se hizo. Se habían comprometido a hacerlo ahora, pero tampoco, por lo que desde que vimos los recibos ayer estábamos haciendo los reclamos", explicó Quintriqueo.

El secretario general de ATE confirmó que en la mañana de este jueves recibió la confirmación de parte del ministerio de Economía que los trabajadores del escalafón general percibirán este pago diferencial con la próxima liquidación y que además contarán con el retroactivo de enero y febrero.

Este beneficio alcanzará a alrededor de 5000 empleados. "Desde el ministerio de Economía, especialmente de la secretaría de Recursos Humanos, nos informaron que lo pagarán el mes próximo con su retroactivo correspondiente", aseguró.

Conflicto en los Registros Civiles

Los trabajadores de los Registros Civiles nucleados en ATE llevan adelante medidas de fuerza este jueves para reclamar la reapertura de oficinas y la entrega de insumos necesarios para su trabajo. Instalaron una carpa en el Monumento a San Martín.

El cierre de oficinas del Registro Civil en la provincia generó una fuerte reacción entre los trabajadores, quienes decidieron llevar adelante medidas de fuerza en reclamo por la reapertura de estos espacios. Norma Andrade, empleada del Registro Civil, brindó detalles sobre la situación que los llevó esta semana a realizar un paro sorpresivo, quite de colaboración y una asamblea permanente.

registro civil cerrado alderete.jpg

El 9 de enero, la oficina ubicada en la calle Alderete 416 fue cerrada debido a que el gobierno provincial no renovó el contrato de alquiler del inmueble. Esta medida dejó a los trabajadores sin un lugar físico donde desempeñar sus funciones, lo que motivó la intervención del gremio ATE para exigir una solución.

La trabajadora explicó que, aunque los empleados no perdieron sus puestos de trabajo, fueron reubicados en otras oficinas que no cuentan con el espacio ni el equipamiento necesario para absorber el nuevo personal. “Nos asignaron oficinas donde no hay equipamiento, tampoco hay espacio físico para agregar más trabajadores y nos encontramos dando vueltas sin poder realizar tareas como lo veníamos haciendo habitualmente”, relató.

El cierre de la oficina no solo afectó a los trabajadores, sino también a los vecinos que acuden diariamente al Registro Civil para realizar trámites esenciales. Andrade destacó que el impacto es notorio: “A mí particularmente me toca estar en una oficina de calle Irigoyen, donde las mismas personas vienen y te dicen ‘venimos de Alderete y estaba cerrado’. La espera se hace el doble de larga, la cola es el doble de extensa para realizar todo tipo de trámites”.