Trabajadores del Registro Civil exigen la reapertura de oficinas cerradas en Neuquén

La trabajadora explicó que, aunque los empleados no perdieron sus puestos de trabajo, fueron reubicados en otras oficinas que no cuentan con el espacio ni el equipamiento necesario para absorber el nuevo personal. “ Nos asignaron oficinas donde no hay equipamiento , tampoco hay espacio físico para agregar más trabajadores y nos encontramos dando vueltas sin poder realizar tareas como lo veníamos haciendo habitualmente”, relató en diálogo con LU5 .

registro civil cerrado alderete.jpg

El cierre de la oficina no solo afectó a los trabajadores, sino también a los vecinos que acuden diariamente al Registro Civil para realizar trámites esenciales. Andrade destacó que el impacto es notorio: “A mí particularmente me toca estar en una oficina de calle Irigoyen, donde las mismas personas vienen y te dicen ‘venimos de Alderete y estaba cerrado’. La espera se hace el doble de larga, la cola es el doble de extensa para realizar todo tipo de trámites”.

La situación se repite en otras sedes, donde el volumen de trabajo se ha incrementado considerablemente debido al cierre de oficinas. Según Andrade, esto pone en evidencia la necesidad de contar con más espacios de atención al público y no menos, dado que la provincia sigue en crecimiento.

La trabajadora subrayó que la demanda de servicios del Registro Civil ha ido en aumento debido al crecimiento poblacional en la provincia, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y la llegada de personas de otras regiones del país. “Sabemos por estadísticas, incluso del gobierno, que entra muchísima gente de distintas provincias. También lo vemos en los cambios de domicilio que registramos en cada oficina. De ninguna manera sobran oficinas; al contrario, hacen falta más”, aseguró.

registro civil eton.jpg

A pesar de esta realidad, las oficinas del Registro Civil en Neuquén han sido cerradas progresivamente sin que se brinden alternativas concretas para atender la demanda. Andrade mencionó que la oficina de Bouquet Roldán, que fue cerrada durante la pandemia, nunca volvió a abrir, y la de Olascoaga estuvo cuatro años cerrada.

Trabajadores reubicados en condiciones precarias

Si bien los seis trabajadores afectados por el cierre de la oficina de Alderete fueron reubicados, las condiciones en las que deben desempeñarse no son las adecuadas. Andrade describió la precariedad en la que se encuentran: “No hay mobiliario. Yo doy mi ejemplo: en un momento no tenía ni escritorio ni computadora, tampoco podía hacer atención al público. Si venían a buscar un acta, no tenía de dónde sacarla porque no contaba con computadora. Me sentaba en la cocina, es lo que le manifesté al director cuando tuvimos una charla”.

Los otros trabajadores también enfrentan dificultades similares. Actualmente, dos empleados fueron enviados a la oficina de Irigoyen 56, otros dos a la de Gran Neuquén y uno más a la de Villa Farrel. Sin embargo, la falta de infraestructura adecuada hace que su labor sea complicada y que la atención al público se vea afectada.

Un trabajo esencial que quedó trunco

Más allá de la atención habitual, la oficina cerrada en Alderete tenía un trabajo social importante, con iniciativas como el Código Postal Administrativo para personas en situación de calle, facilitando la obtención de DNI sin burocracia excesiva. También trabajaban en red con diversas organizaciones y organismos, como Familias Solidarias y la Secretaría de Diversidad, además de realizar inscripciones de nacimiento en el hospital Castro Rendón para agilizar trámites en casos urgentes.

dni-recien-nacidos-maternidades-2018.jpg

“Esta oficina tenía un trabajo enorme. Nosotros íbamos al hospital cuando las madres estaban internadas y los bebés graves necesitaban su acta de nacimiento urgente para ser trasladados o recibir tratamiento. Hacíamos un montón de cosas. No queremos que esta oficina se cierre”, enfatizó Andrade.

Hasta el momento, la única respuesta del gobierno provincial ha sido que están “buscando” un nuevo espacio para reabrir esta sede, pero los trabajadores no quieren que el tiempo pase sin soluciones concretas. “No queremos que ocurra lo mismo que con otras oficinas que cerraron y nunca volvieron a abrir”, advirtió Andrade.

La trabajadora insistió en la necesidad de que las autoridades se hagan responsables y encuentren una solución inmediata.

Medidas de fuerza y plan de lucha

Ante la falta de respuestas concretas, los trabajadores del Registro Civil han decidido intensificar las protestas. “Estamos informando a la población y realizando panfleteadas. Además, como plantea ATE, las medidas incluyen paros sorpresivos y retención de tareas. Nos estamos organizando para llevar adelante distintas intervenciones durante la semana”, explicó Andrade.

Registro-civil-de-neuquen-página-8.jpg

La idea es visibilizar el problema y generar presión para que se tome una decisión respecto a la reapertura de la oficina cerrada en Alderete. Según Andrade, el cierre se realizó de manera abrupta y sin previo aviso. “Nos enteramos un lunes por comentarios de pasillo y no lo podíamos creer. Cada año se renovaban los contratos, incluso habíamos preguntado y nos dijeron que se iba a renovar. Un jueves nos llega la notificación oficial y el viernes ya estábamos archivando 20 años de historia para que todo sea llevado a resguardo en la dirección”, relató.

La demanda es clara: contar con un espacio físico adecuado para seguir brindando atención al público y continuar con las tareas sociales que desarrollaban. La incertidumbre sobre el futuro de la oficina y la falta de respuestas concretas por parte del gobierno mantienen en vilo a los trabajadores y a los vecinos que dependen del servicio del Registro Civil.