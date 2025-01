¿Qué pasó? La "advertencia" mapuche sobre el extraño fenómeno en un lago neuquino

La familia de Gastón Moyano disfrutaba de una mañana idílica en un paisaje de ensueño, cuando todo se transformó en incertidumbre. Una parte del lago estaba “explotando”, no lo dudó y decidió dejar todo registrado con su celular.

Extraño movimiento en el Lago Nompehuen, en Ñorquinco

“El sábado a las 11 de la mañana concurrimos al lago para pasar el día y de repente empieza como a hervir el agua y alcanzo a filmar justo esa parte que ya estaba largando el barro para arriba”, contó Gastón a LMNeuquén. Y aseguró que “lo loco es que largó una lata de gaseosa (de coca parece que era) y muchas hojas y mucho barro. Empezó a hervir con todo”.

Fue así decidió pasar por una comunidad mapuche que está en la zona para mostrarles el video, y aseguró le manifestaron que se trata de la contaminación del lago, algo que vienen denunciando sistemáticamente.

"Un grito de la naturaleza"

Tras la repercusión que tuvieron las impactantes imágenes, desde la Corporación Interestadual Pulmarí y el Consejo Zonal Pewence y comunidades Mapuches, que agrupa al principal grupo argentino en el sector de Aluminé, dieron a conocer su postura ante el fenómeno.

A través de un comunicado firmado por el lonco Daniel Salazar, presidente de la entidad, se indicó que ante la avalancha de hipótesis en redes sociales, que abarcan desde posibles explicaciones científicas hasta interpretaciones con otras perspectivas más filosóficas o espirituales, es que decidieron dar un mensaje.

"Hoy las autoridades filosóficas de nuestras comunidades coinciden en interpretar que lo sucedido en el lago Nompehuen es una advertencia. No se trata únicamente de burbujas en el agua; es una manifestación de un desequilibrio más profundo, generado por el impacto de la acción humana en el territorio", advirtió.

Asimismo, indicaron que en cercanías del lago Nompehuen, Ñorquinco y otros espacios emblemáticos administrados por la Corporación Interestadual Pulmarí, se vienen registrando graves irregularidades, entre ellas ventas ilegales de terrenos, construcciones no autorizadas y un avance desmedido sobre áreas naturales. "Estos actos, movidos por la inconciencia y/o la avaricia, amenazan mallines, cursos de agua, flora, fauna y el equilibrio ambiental que sustenta nuestra forma de vida", señaló Salazar.

nonpehuen-1.jpg

Ante esta situación, afirmaron que la Corporación Interestadual Pulmarí, como institución creada por ley nacional y provincial, tiene el deber de proteger este territorio, por lo que están trabajando para restablecer el orden, detener las ventas ilegales y garantizar el uso sustentable de la tierra. "Las tierras bajo nuestra administración no están destinadas al loteo ni a la urbanización descontrolada, sino a preservar su riqueza natural y cultural para las generaciones futuras", aclaró.

Salazar aseveró en el comunicado que mientras se sigue investigando el fenómeno del lago Nompehuen, no se puede dejar de reflexionar que: "Tal vez las burbujas no sean más que un fenómeno físico, pero también podrían ser un grito de la naturaleza, que nos recuerda que está viva y en peligro. En el lago, como en todo el territorio, no estamos frente a simples paisajes: estamos frente a un ser que siente y responde. Quizás este lago, como un anciano sabio, nos esté pidiendo ayuda. Porque en su silencio, nos grita que lo cuidemos antes de que sea demasiado tarde".