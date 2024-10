Qué resolvió la asamblea de la UNCo para continuar con el reclamo

A pesar de las declaraciones de este martes del presidente Javier Milei sobre la continuidad de las universidades públicas no aranceladas, los estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo ), como de gran parte del país, continúan con los reclamos por el desfinanciamiento universitario.

“La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, está fuera de discusión, no se toca”, aseguró Milei en horas de esta mañana durante una entrevista con LN +. No obstante, las consecuencias del veto presidencial a la Ley de Financiamiento es uno de los mayores ejes del conflicto por la falta de recursos para afrontar su funcionamiento.

UNCO-Actividades- toma (11).JPG Maria Isabel sanchez

También hay tomas de facultades de la UNCo

En una asamblea conjunta interfacultades, estudiantes de Ciencias de la Educación y Psicología y de Ciencias Médicas resolvieron llevar adelante este martes, a partir de las 18, la toma de las instalaciones que las respectivas unidades académicas tienen en el barrio Los Tordos.

Los estudiantes anunciaron que pasarán la noche en las dependencias, en rechazo al desfinanciamiento de las Universidades Públicas a raíz del recorte en los fondos que envía el gobierno nacional a la educación superior.

UNCO-Actividades- toma (13).JPG Maria Isabel sanchez

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/UNComa_oficial/status/1846275721641275683&partner=&hide_thread=false Comenzó la clase pública frente a la Municipalidad de Neuquén.

"La verdad detrás del presupuesto. Mitos comunes sobre el gasto en las universidades públicas". Sobre este tema habla el profesor de FaEA Oscar López Marecich. pic.twitter.com/SG4WeF21AZ — UNComa - Universidad Nacional del Comahue (@UNComa_oficial) October 15, 2024

NOTICIA EN DESARROLLO...