Qué dijo Javier Milei sobre el conflicto con las universidades públicas nacionales

Qué dijo sobre las universidades

El presidente buscó bajar el tono del conflicto abierto con las universidades, que adquirió magnitud luego de que el mandatario asegurara que solo asisten a las facultades los hijos de las familias ricas. “La universidad va a seguir siendo pública y no arancelada, está fuera de discusión, no se toca”, aclaró.

En la misma línea, amplió: “No está en discusión la universidad pública ni el no arancelamiento, porque gratuita no es. Alguien la está pagando, la pagan mayormente los que no van. El que va es un beneficiario neto, el que no va es un pagador neto. Gratis no es”.

Javier Milei cuestionó a quienes "están haciendo todo este revuelo" por el financiamiento universitario: "¿Acaso están a favor de que utilicen a las universidades para robar en beneficio de delincuentes?".

Asimismo, reveló que lo que se debate son las auditorias a las universidades para analizar el uso de los fondos. “¿Todos estos que defienden y hacen este revuelo acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo?”, se preguntó.

“Lo único que estoy diciendo es que como esto está siendo pagado por todos, corresponde que esos fondos sean auditados, porque los impuestos no se pagan voluntariamente sino a punta de pistola”, remarcó.

Por su parte, el mandatario insistió: “¿Por qué no quieren ser auditados sin no están en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada? ¿Tanto problema porque los queremos auditar?”.

“No quieren ser auditados los que están sucios. Todo este revuelo es tomar una causa noble y ocultar los curros de los delincuentes”, sintentizó.

En otro pasaje de la entrevista dejó abierta la posibilidad de discutir el Presupuesto 2025, incrementado las partidas para las universidades respetando la premisa del déficit cero.

Milei confirmó su presencia en el G20 de Brasil

Finalmente el presidente Javier Milei asistirá a la reunión del G20 que se realizará los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, donde se dará el postergado encuentro con su par brasilero, Lula Da Silva.

Según fuentes oficiales, Da Silva espera anunciar la firma del demorado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, pacto que el embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, calificó como “muy avanzado” en su cumbre con la delegación nacional.

Lula da Silva no consigue reafirmar su popularidad en Brasil. Habrá encuentro entre Javier Milei y Lula da Silva. Twitter

Sin embargo, el diplomático no descartó la posibilidad de que la firma se dé, finalmente, en la cumbre de países del Mercosur, prevista para diciembre, en Montevideo.

Una vez más, el G20 estará atravesado por la continuidad de conflictos bélicos internacionales como los de Medio Oriente y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ya confirmó que no estará en Río de Janeiro, aunque sí dirá presente el jefe de Estado chino, Xi Jinping.