"Una ignorancia tremenda": Nelson Castro fue tajante respecto a Javier Milei

Nelson Castro no dudó en cruzar a Javier Milei.

El periodista Nelson Castro habló con Pablo Montagna para su programa de Radio Rivadavia, “Pasamontagna”, y detalló los puntos en los que no coincide con el presidente Javier Milei, a quien incluso tildó de "ignorante" al repasar el conflicto del Gobierno con la universidad pública.

"El ajuste era inevitable, pero hay un problema con el afán de confrontación que tiene el Gobierno y genera un problemón, no hay posibilidad de búsqueda de soluciones a los problemas", afirmó el periodista.

"Los dichos del Presidente respecto a la educación pública son una muestra de ignorancia tremenda. Hoy a la universidad pública van chicos de todos los estratos sociales. El Presidente se quedó con el extracto político… Creer que ese es todo el tema y generar esta situación de angustia e incertidumbre marca una supina ignorancia del Presidente de este problema que realmente alarma, porque cuando se tiene este nivel de ignorancia, la posibilidad de resolver el problema es nulo", profundizó Castro.

Qué dijo Nelson Castro sobre el tema de las universidades

"El Presidente debería ir a las facultades. Debería ver, así como debería ver lo que se hace en el CONICET, y desprenderse del tema político. Pero no porque no exista, sino porque no es la realidad del día a día", afirmó el conductor de “Crónica de una tarde anunciada”, por Radio Rivadavia.

javier milei motosierra despidos.jpg Nelson Castro, con los tapones de punta contra Javier Milei.

“El Presidente debería aprender sobre lo que hizo Sarmiento. La universidad pública no se va a poder privatizar. Es algo irrealizable. No está viendo el Presidente, como consecuencia de su nivel de confrontación, es una discusión sobre contenido universitario, tipos de carrera", agregó.

En su forma de ver los hechos, también profundizó que "hay que hacer un análisis de qué pasa con las deserciones académicas. Hay debates que están en el mundo y que no ocurren. Hay docentes de primer nivel que pudiendo estar trabajando en todo el mundo, se han quedado en Argentina. Todo eso tiene un valor que cuando el presidente se expresa, se desecha mostrando un nivel de ignorancia”.

Estos comentarios llegan justo después de que en las últimas horas Milei deslizara públicamente que la universidad "obstaculiza" la movilidad social y que solo es accesible para la gente de clase media alta, algo que fue tomado con mucha polémica y que generó una gran repercusión.

Su opinión sobre Jorge Lanata

Si bien Nelson Castro y Jorge Lanata no son amigos, se tienen un gran respeto profesional. En este sentido, el periodista opinó sobre el estado de salud complicado que está atravesando su colega, y se mostró sensible por lo ocurrido.

"Con Jorge Lanata no somos amigos, pero hay una relación de respeto enorme. Respecto a su tema familiar no hablo, pero sigo con mucha atención su salud. Siendo médico puedo tener dimensión de lo que le pasa a la persona y por lo tanto acompañarla de forma más estrecha", indicó.