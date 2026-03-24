Quién era el joven que murió en plena calle de Toma La Familia

Ocurrió este martes en horas de la madrugada, en el sur este de la ciudad. En las próximas horas se confirmará el motivo del deceso.

Los vecinos de Toma La Familia de Neuquén no salen de su asombro, luego de presenciar la misteriosa muerte de un hombre en la vía pública . Pese a las maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), el joven no reaccionó y se constató su deceso.

Según las primeras informaciones brindadas por el comisario inspector Rubén Rodríguez en diálogo con LU5, el hecho ocurrió alrededor de la 1:23 de la madrugada cuando una mujer alertó a la policía sobre un joven desvanecido en la calle en el sector de calles Colihue y Pelagatti.

Una vez alertados “se acercan efectivos y tratan de hacer reanimación con maniobras de RCP y llaman al SIEN a cargo de la doctora Soto", explicó. A continuación, agregó que tras las primeras intervenciones que tuvieron resultado negativo se constató el deceso.

Luego, informó que realizaron patrullajes preventivos por el lugar pero no observaron movimientos sospechosos. Tras esto, el Ministerio Público Fiscal de Neuquén (MPF) inició una investigación para determinar las causas de muerte del joven. Finalmente, esta tarde se conoció la identidad del fallecido.

allanamiento toma la familia 2

¿Quién era el hombre fallecido y cuáles fueron los motivos de su muerte?

En horas de la tarde, fuentes oficiales confirmaron a LM Neuquén la identidad del hombre que perdió la vida en plena vía pública. Según se supo, se trata de Joaquín Gabriel Cárdenas, de 26 años de edad.

Esta mañana, el comisario confirmó que el joven era oriundo de la localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci e indicó que todavía está bajo investigación si se encontraba viviendo en Neuquén o fue una circunstancia su presencia en el barrio de la capital.

"Lo único que pudimos constatar es lo que está certificado en el documento de identidad, pero no sabemos dónde tenía el domicilio, si vivía en Neuquén o estaba parando en otro domicilio", señaló.

En el hecho tomó intervención personal de Comisaría Segunda de Neuquén.

Respecto a los motivos que originaron su muerte, este medio pudo confirmar que los primeros indicios descartaron la participación de terceros. Sin embargo, los resultados de la autopsia practicada este martes por la Policía Criminalística serán informados en el día de mañana.

Por su parte, Rodríguez confirmó que ya tomaron contacto con la familia. "Se pidió que se acercaran a la Comisaría Segunda para poder dialogar mejor con ellos a ver si presentaba una patología o algo de eso, para poder establecer si tiene o no otras cuestiones", agregó.

Se espera que en las próximas horas, Fiscalía informe los motivos del trágico deceso del joven rionegrino.