Ejemplo de vida en Tricao Malal: tiene 73 años, corre todos los días y completó la maratón con su nieta
En el aniversario de la localidad, Marta Cofré se llevó todos los aplausos. Recorrió los 6 kilómetros de la competencia de la mano de su nieta Brisa.
Con motivo del aniversario de la localidad, se realizó el pasado fin de semana la Maratón de Tricao Malal. De la misma fue de la partida Marta Cofré, de 73 años, quien participó acompañada por su nieta Brisa.
Marta comentó que desde el año pasado integra un grupo con el cual sale a caminar. Periódicamente, disfruta de compartir esa actividad con sus nietos e hijos.
“Me gusta salir a caminar, lo hago todos los días. Recorrí los 6 km en una hora y cinco minutos”. Respecto a la previa de la carrera, en declaraciones a RTN, comentó que se preparó recorriendo el camino cada dos días.
Marta es reconocida en Tricao Malal y recibió una mención especial por su participación. “Terminé muy bien. Fue emocionante. Había mucha gente observando, me saludaron hasta los que no conozco y la gente fue muy amable conmigo”.
Nacida en Buta Ranquil, Marta llegó a Tricao Malal cuando sus padres decidieron radicarse allí. Ella tenía 15 años. Es madre de cuatro hijos y una de sus nietas, Brisa, fue la que se encargó de inscribirla en la competencia.
“Habitualmente salgo a caminar temprano por la mañana, para luego volver a casa y ocuparme de la misma. Me hace muy bien y me mantiene activa. Lo que más me gustó de la maratón fue compartirla con mi nieta”, destacó.
Marta, que además se dedica a la venta de empanadas caseras, es una neuquina que contagia energía a los adultos mayores de nuestro territorio.
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