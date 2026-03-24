Ejemplo de vida en Tricao Malal: tiene 73 años, corre todos los días y completó la maratón con su nieta

En el aniversario de la localidad, Marta Cofré se llevó todos los aplausos. Recorrió los 6 kilómetros de la competencia de la mano de su nieta Brisa.

Con motivo del aniversario de la localidad, se realizó el pasado fin de semana la Maratón de Tricao Malal . De la misma fue de la partida Marta Cofré , de 73 años, quien participó acompañada por su nieta Brisa.

Marta comentó que desde el año pasado integra un grupo con el cual sale a caminar. Periódicamente, disfruta de compartir esa actividad con sus nietos e hijos.

“Me gusta salir a caminar, lo hago todos los días. Recorrí los 6 km en una hora y cinco minutos”. Respecto a la previa de la carrera, en declaraciones a RTN, comentó que se preparó recorriendo el camino cada dos días.

Marta es reconocida en Tricao Malal y recibió una mención especial por su participación. “Terminé muy bien. Fue emocionante. Había mucha gente observando, me saludaron hasta los que no conozco y la gente fue muy amable conmigo”.

Maratón Tricao Malal (1)

Nacida en Buta Ranquil, Marta llegó a Tricao Malal cuando sus padres decidieron radicarse allí. Ella tenía 15 años. Es madre de cuatro hijos y una de sus nietas, Brisa, fue la que se encargó de inscribirla en la competencia.

“Habitualmente salgo a caminar temprano por la mañana, para luego volver a casa y ocuparme de la misma. Me hace muy bien y me mantiene activa. Lo que más me gustó de la maratón fue compartirla con mi nieta”, destacó.

Marta, que además se dedica a la venta de empanadas caseras, es una neuquina que contagia energía a los adultos mayores de nuestro territorio.