Quién era el motociclista que murió en la Ruta 22

Choque 150124.jpg

Como consecuencia del choque, Quiroz fue trasladado al hospital Francisco López Lima de General Roca, pero habría llegado sin vida. Mientras que quien guiaba el Renault es otro joven de 24 años que se encontraba internado en grave estado también en el hospital roquense.

El incidente ocurrió en un sector donde la ruta aún no ha sido ampliada, y escenario de otros lamentables accidentes con resultados irremediables.

En las cercanías de ese lugar murieron el último fin de semana también en un choque Carina Filet y Julia Nahuelfin, dos apreciadas vecinas de Allen.

Preocupante aumento de accidentes fatales en Ruta 22

La zona del siniestro vial que se cobró una vida es uno de los tramos de la Ruta 22 en los que no se trabajó para avanzar con la ampliación de la calzada. En lo que va del 2025 ya son tres muertes que se producen en accidentes de tránsito entre Roca y Cervantes, y cinco personas las que han muerto en rutas nacionales al interior de la provincia de Río Negro.

Sin ir más lejos, este lunes murieron dos mujeres en un trágico incidente vial a la altura del kilómetro 1169, frente a la empresa distribuidora El Forastero, ubicado entre las localidades de General Roca y Allen.

Choque Roca dos muertes.jpg El vehículo de las víctimas chocó de frente contra un camión, y luego fue impactado por otro auto. anroca.com.ar

Las víctimas viajaban en un auto Volkswagen Voyage en sentido este-oeste y, por razones que son materia de investigación, impactaron de frente contra un camión Scania R500 proveniente de Chile.

Pero no fue todo, porque tras ese primer impacto, un Volkswagen Surán que circulaba en dirección a Roca chocó contra el costado del Voyage. En este segundo vehículo viajaba una mujer neuquina, quien habría sufrido golpes y contusiones que no habrían puesto en riesgo su vida.