Quién era el trabajador de Vialidad provincial que falleció en Ruta 7: el dolor del sindicato

trabajador vialidad muerte san patricio del chañar ruta 7

Al respecto de los detalles sobre las circunstancias, de su fallecimiento, expresaron: "lamentablemente estaba en comisión de servicio, se descompuso y falleció en el día de ayer".

Quién era el trabajador de Vialidad Provincial que murió

El trabajador, que perdió la vida mientras estaba realizando tareas en la Ruta 7, contaba con una larga trayectoria de 25 años en el organismo. Era geólogo y se destacaba por su trabajo en el Labratorio Central realizando análisis del suelo para la pavimentación. También contaba con años de experiencia en la Dirección provincial de Gestión de situaciones ambientales y residuos especiales.

Mientras la noticia continúa generando conmoción en la comunidad y al interior de Vialidad Provincial, LMNeuquén conversó con Carlos Roselli, secretario gremial de UNAVP, quien destacó el dolor que atraviesan los trabajadores del organismo estatal. "Tenía 55 y nos jubilamos a los 60, estaba a solo cinco años de jubilarse", señaló con pesar.

Cabe destacar que las circunstancias de su fallecimiento generaron gran angustia entre los trabajadores: "hay un enorme dolor por este hecho, ya que se trata de un compañero profesional de amplia trayectoria en la empresa y por sobre todo buena persona".

Además, hizo hincapié en la colaboración de sus compañeros que lo auxiliaron en el momento de su descompensación para con la familia: "desde el Sindicato nos pusimos a disposición de sus hijos que están viajando desde Córdoba donde se encuentran estudiando a despedir a su padre" y agregó: "Q.E.P.D Carnacini Luis Orlando".

Cómo murió el trabajador de Vialidad

Cabe destacar que el trabajador estaba en Ruta 7 acompañado por sus compañeros de Vialidad Provincial al momento de la descompensación. "Hacían los estudios de suelo para analizar en el laboratorio de vialidad, y los que estaban con él se dieron cuenta de que le pasaba algo y no alcanzó a caer al suelo, los compañeros lo alcanzaron a agarrar, comenzaron a hacer maniobras de RCP".

Al ver que no reaccionaba, la desesperación invadió a los trabajadores porque la zona de las picadas 14 no hay buena señal de teléfono para llamar al servicio de emergencias hasta que una persona con responsabilidad civil ayudó. "Pasó una camioneta de vialidad que paró, y un muchacho de una ambulancia que estaba de franco frenó, dio una mano y lo acercaron al hospital, pero ya aparentemente no había más nada que hacer, lamentablemente tuvimos el desenlace que todos sabemos".

En esta línea, desde el hospital de El Chañar indicaron a LMNeuquén que el trabajador fue ingresado a través de una ambulancia de una empresa. Además, señalaron que a pesar de que trataron de reanimarlo a través de RCP hasta llegar al hospital, no hubo buen resultado y el señor llegó sin signos vitales al hospital. De todas maneras, los médicos continuaron intentándolo: "se continuaron con las maniobras, pasó a sala de shock, pero no hubo éxito".