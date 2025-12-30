Quién era y de qué murió el hombre encontrado en una plaza de Villa Farrel

El cadáver fue hallado frente a Escuela Primaria 118. Este martes se conocieron los motivos del fallecimiento y la identidad.

En las últimas horas, los vecinos del barrio Villa Farrel en Neuquén , atravesaron momentos de conmoción y preocupación, luego de que un hombre fuera hallado sin vida en una plaza ubicada frente a la Escuela Primaria 118 . El hecho ocurrió el lunes y motivó un importante despliegue policial, con el cierre del perímetro para permitir el trabajo de los efectivos y de la Justicia.

En el lugar intervinieron móviles policiales bajo un operativo a cargo de la Comisaría Primera . Los vecinos señalaron que el espacio verde era habitualmente frecuentado por personas en situación de calle, algo que ya había sido denunciado.

De acuerdo a la información brindada por fuentes judiciales a LM Neuquén , el hombre fue identificado como Luis Alberto Parrotti , de 50 años, de nacionalidad argentina y contextura delgada. Al momento de ser hallado, no portaba ningún tipo de documentación identificatoria.

Según la información relevada por este medio, Parrotti había sido denunciado como desaparecido el 27 de octubre del corriente año, en el marco de una causa tramitada ante la Fiscalía de Delitos contra las Personas, con intervención de la Comisaría Segunda, desde donde se había difundido su búsqueda.

Al momento de ausentarse, vestía campera azul, remera verde, pantalón tipo cargo y zapatillas marrones. Tras confirmarse su identidad, desde la Policía dejaron oficialmente sin efecto su búsqueda.

Además, no era la primera vez que Parrotti figuraba como persona desaparecida. El 19 de noviembre del 2024 había sido notificado un pedido de ubicación y paradero suyo luego de que fuera visto por última vez en una vivienda del barrio Villa María de la capital neuquina.

Respecto a las causas del fallecimiento, se informó que Parrotti murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV). Las pericias descartaron la presencia de signos de violencia, por lo que no se investiga la intervención de terceros.

Murió dentro de una camioneta estacionada

Una mujer de 41 años fue hallada muerta en el interior de una camioneta Renault Kangoo estacionada en el barrio Cumelén de la ciudad de Neuquén, aunque los investigadores confirmaron que su fallecimiento se habría producido más de 48 horas antes del hallazgo. El hecho generó conmoción entre los vecinos, quienes alertaron a la Policía tras notar movimientos extraños alrededor del vehículo, que llevaba varios días estacionado frente a un terreno baldío.

muerte- mucama - Cumelén María Isabel Sánchez

La víctima fue identificada como Teresa del Carmen Mansilla Galindo, quien trabajaba como mucama en el Hospital Castro Rendón y vivía desde hacía algunas semanas dentro de la camioneta junto a su pareja. El informe preliminar de la autopsia descartó signos de violencia o intervención de terceros, aunque aún se aguardan resultados toxicológicos y estudios complementarios para determinar con precisión la causa de la muerte. En el vehículo se halló clorhidrato de cocaína, lo que motivó la intervención de Antinarcóticos, pero no se estableció hasta el momento un vínculo directo con el deceso.