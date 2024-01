Quieren que declaren muerto a su padre ya que nadie lo ve hace más de 15 años

“A partir de esa fecha he desplegado todo tipo de averiguaciones y gestiones a fin de procurar su paradero, con amigos, vecinos, en el hogar donde residió y a través del sistema informático del registro civil local donde me informaron que no consta acta de defunción alguna”, describe la presentación del hombre y agregó: “Toda información ha sido infructuosa para ubicar su paradero lo que me ha dejado convencido que mi padre ha fallecido, ya que, por su avanzada edad y luego de todas las averiguaciones locales, no he podido obtener ningún resultado”.