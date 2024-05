Rap, barrio y gente rota: el ADN de Homer el Mero Mero, el neuquino que salió de una plaza y llega al Ruca Che

Homer nació en Cutral Co hace 34 años, el 5 de junio de 1990. Morocho, de sonrisa luminosa y mirada profunda. Es muy fácil reconocer en él a uno de los nuestros, nacido y criado no sólo en esta tierra, sino en este pueblo. Su historia de vida es parecida a la de muchos de nuestros pibes. Fue a la primaria a la Escuela N°152, frente a la Plaza San Martín; a la secundaria al CPEM 58, y más tarde, al Centro 6. Cuando era niño, tenía el sueño de ser jugador de fútbol, aunque siempre le gustó la música. En su casa se escuchaba folklore, tango, rock.

Homer El Mero Mero -VERTICAL-

“Fui por diferentes géneros, nunca me cerré en uno solo. Alimentarse de mucha música es lo mejor que le puede pasar a un artista. Me veo muy influenciado por Luca Prodan, José Larralde, Cafrune. Me han marcado mucho. Fui rescatando un poquito de cada uno y ahora lo vuelco en mis letras”, dice.