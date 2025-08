Realizan una protesta en calle Teodoro Planas y Anaya: qué reclaman

Protesta ATE desarrollo social (1)

Pezzali informó que la medida se mantendrá hasta que representantes de las carteras llame al diálogo: "Dependiendo de la convocatoria que haga el ejecutivo, lo llevaremos a asamblea y ahí decidiremos".

Seccionales de Zapala, Cutral Có, Chos Malal, Aluminé, entre otras, realizan manifestaciones similares y otras muestras de acompañamiento.

El drama por la recategorización y regularización de estatales

Pezzali desarrolló respecto a la situación que afecta a aproximadamente 3900 empleados: "Hay compañeros con 30 años de carrera que quieren acceder a la categoría 5 para poder jubilarse y están en la 2". Es que cada una de las funciones tiene 5 categorías con su correspondiente escala salarial.

A medida que se cumplen años en la administración pública (por lo menos 3 en cada categoría), se debería avanzar de categoría, lo que comprende un mejor salario y, eventualmente, una mejor jubilación.

Sin la recategorización, personas en edad y con la cantidad de aportes necesarios para jubilarse no podrían acceder al haber correspondiente a su trayectoria.

Protesta de ATE desarrollo social 2

"No se ha respetado la carrera administrativa contemplada en la ley", afirmó Pezzali. "Debería haberse implementado a los seis meses de vigencia de la ley", agregó. La ley provincial 3077, de convenio colectivo de trabajo para el personal dependiente de Subsecretarías de Desarrollo Social y de Familia está vigente desde 2017.

Respecto a la situación de los contratos eventuales, Pezzali expresó que hay aproximadamente 190 personas que se encuentran bajo contratos eventuales y que ya deberían acceder a un puesto de planta permanente.

Según contó hay empleados que incluso han cumplido 4 años bajo esta modalidad, cuando la normativa estipula que el plazo máximo es de un año antes de llamar a concurso. Según explicó Pezzali, en 2023 se hizo "una especie de concurso" en el que se regularizaron los contratos de 600 personas.

Respecto a las mesas de negociación que se han llevado a cabo con las autoridades provinciales, el delegado sindical contó que no han sido fructíferas. "Venimos respetando en tiempo y forma las negociaciones", declaró. Agregó que informalmente supieron que la provincia no accionará para dar lugar a los reclamos. "No quedó asentado en el acta pero no hay decisión política", expresó Pezzali.